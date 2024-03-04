Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске упала цена на новые автомобили

Сервис Авто.ру Оценка изучил объявления о продаже автомобилей в Архангельской области и определил, как изменилась их средняя стоимость в августе 2024 года.

Новые автомобили
 По сравнению с июлем средняя стоимость нового автомобиля уменьшилась на 4,8% и достигла 3,04 миллиона рублей. Лидерство по снижению средней цены досталось OMODA S5 — 2,36 миллиона рублей (-2,4%). На 0,6% стала доступнее OMODA C5 (2,87 млн рублей).

Наибольший рост средней стоимости показал Haval Jolion (2,2%; 2,74 млн рублей). Незначительно подорожали кроссоверы бренда Jaecoo: J8 в среднем предлагался за 4,86 миллиона рублей (1,4%), а J7 — за 3,58 миллиона рублей (0,5%).

Автомобили с пробегом
 Средняя стоимость подержанных машин в регионе снизилась по итогам августа относительно июльского уровня на 4,6% и составила 1,24 миллиона рублей. В особенности в Архангельской области подешевели модели марки Lada: сильнее всего упала в цене Lada Priora (-12,4%; 317 тысяч рублей), чуть меньше — Lada Vesta (-4,6%; 1,09 млн рублей).

В то же время несколько моделей Lada, наоборот, выросли в цене. К подорожавшим авто с пробегом в августе можно отнести Lada Kalina (8,5%; 316 тысяч рублей) и Lada Granta (4,6%; 480 тысяч рублей). Также на 4,2% подорожал Chevrolet Niva — теперь подержанный автомобиль можно приобрести за 639 тысяч рублей.

*Аналитики Авто.ру исследовали средние цены новых машин и автомобилей с пробегом возрастом до 15 лет.

(фото с https://fedpress.ru/news/77/incidents/2430210

05 сентябрь 10:10 | : Экономика

Главные новости


Солунбал
Они тоже ходили в школу. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (55)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20