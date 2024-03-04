В Архангельске упала цена на новые автомобили

Сервис Авто.ру Оценка изучил объявления о продаже автомобилей в Архангельской области и определил, как изменилась их средняя стоимость в августе 2024 года.

Новые автомобили

По сравнению с июлем средняя стоимость нового автомобиля уменьшилась на 4,8% и достигла 3,04 миллиона рублей. Лидерство по снижению средней цены досталось OMODA S5 — 2,36 миллиона рублей (-2,4%). На 0,6% стала доступнее OMODA C5 (2,87 млн рублей).

Наибольший рост средней стоимости показал Haval Jolion (2,2%; 2,74 млн рублей). Незначительно подорожали кроссоверы бренда Jaecoo: J8 в среднем предлагался за 4,86 миллиона рублей (1,4%), а J7 — за 3,58 миллиона рублей (0,5%).

Автомобили с пробегом

Средняя стоимость подержанных машин в регионе снизилась по итогам августа относительно июльского уровня на 4,6% и составила 1,24 миллиона рублей. В особенности в Архангельской области подешевели модели марки Lada: сильнее всего упала в цене Lada Priora (-12,4%; 317 тысяч рублей), чуть меньше — Lada Vesta (-4,6%; 1,09 млн рублей).

В то же время несколько моделей Lada, наоборот, выросли в цене. К подорожавшим авто с пробегом в августе можно отнести Lada Kalina (8,5%; 316 тысяч рублей) и Lada Granta (4,6%; 480 тысяч рублей). Также на 4,2% подорожал Chevrolet Niva — теперь подержанный автомобиль можно приобрести за 639 тысяч рублей.

*Аналитики Авто.ру исследовали средние цены новых машин и автомобилей с пробегом возрастом до 15 лет.

(фото с https://fedpress.ru/news/77/incidents/2430210)