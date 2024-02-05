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Жители Поморья стали активно распродавать немецкие авто премиум-класса

Эксперты Автотеки (проект Авито Авто), сервиса онлайн-проверки автомобилей, проанализировали структуру предложения автомобилей с пробегом из премиум-сегмента за 2023 год и составили рейтинг марок, которые чаще всего фигурировали в объявлениях на продажу в Архангельской области. Звание самого популярного бренда среди премиальных автомобилей удерживает немецкий BMW (30%), немного опередивший Audi (24%). Третье место досталось еще одной немецкой марке – Mercedes-Benz (21%) 

Топ-5 самых популярных по предложению премиальных брендов автомобилей с пробегом за 2023 год, Архангельская область, по данным Автотеки:

Марка автомобиля

Доля предложения

BMW

30%

Audi

24%

Mercedes-Benz

21%

Lexus

16%

Land Rover 

8%

 

 

 Немецкий рынок авто с пробегом в России и в регионах традиционно растет. Так, в прошлом году самым популярным брендом среди автомобилей с пробегом премиум-сегмента в Архангельской области стал BMW с долей 30% в общем рейтинге. На втором месте расположился Audi – его доля составила 24%. Третье место также занял “немец” Mercedes-Benz с долей в 21% в структуре предложения. Также в топ-5 вошли Lexus с долей 16% и Land Rover с долей 8%.

(фото https://www.classic.com)  

20 февраль 10:37 | : Экономика

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