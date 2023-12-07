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Архангельская область пересаживается на "китайцев"

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по спросу и предложению на новые китайские автомобили на платформе в период с января 2023 по январь 2024 года в Архангельской области. Спрос на модели китайских производителей за год вырос на 36%, а доля спроса на китайские авто достигла отметки в 67%. По данным сервиса, за прошедший год количество объявлений о продаже китайских моделей выросло на 101%. Таким образом, доля предложения новых китайских авто составила 88% от всех объявлений о продаже авто на площадке.

В период с января 2023 по январь 2024 года средняя стоимость[1] нового китайского автомобиля на Авито Авто в Архангельской области выросла на 6% до 2 900 000 рублей.

«По результатам анализа показателей спроса и предложения за год можно в очередной раз отметить стабильный рост интереса к китайским автомобилям, в том числе, и среди новых, со стороны пользователей. Можно предположить, что покупатели признали в китайском автопроме достойную замену брендам, ушедшим с российского рынка. Одним из факторов успеха китайских автопроизводителей стало не только достойное качество сборки и активное развитие дилерских сетей, но и разнообразие модельного ряда в разных сегментах. Покупатель легко может найти себе китайский автомобиль под любой бюджет», — отмечает Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто. 

Самые популярные китайские бренды новых автомобилей в январе 2024 года на платформе

По данным Авито Авто, самым востребованным брендом из Поднебесной на рынке новых автомобилей по итогам января 2023-января 2024 года в Архангельской области стал Haval со средней ценой* в 2 200 000 рублей. На долю бренда пришлось 40% от общего спроса на новые авто китайских производителей.

Второе место занял бренд OMODA. Автомобилями этого бренда интересовались 15% пользователей. Средняя стоимость* авто этого бренда – 2 950 000 рублей.

Третье место досталось Tank. Спрос на автомобили данной марки составил 11%. Купить автомобиль Tank можно было в среднем* за 4 740 000 рублей.

Четвертую строчку рейтинга разделили бренды Changan и Chery. На долю брендов в структуре спроса пришлось 10,5%, а средняя цена машин составила 2 400 000 и 3 260 000 рублей соответственно.

[1] Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

(фото с https://trip-for-the-soul.ru)

04 март 13:39 | : Экономика

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