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В Архангельской области вырос спрос на работников лесной промышленности

В сентябре есть традиция отмечать День работника лесного хозяйства. Эксперты hh.ru узнали, какие специалисты наиболее востребованы у работодателей, связанных с лесной отраслью, сколько они готовы платить сотрудникам.    

С начала года работодатели из сферы лесной промышленности разместили на hh.ru более 34 тыс. вакансий. Наибольшая востребованность в кадрах сейчас держится в Москве (12% вакансий от всего объема по стране), Московской области (11%), Петербурге (8%), Краснодарском крае (4%) и Архангельской области (3,6%). 

 В регионах СЗФО с начала года компании из леспрома искали более 7800 специалистов, что на 58% больше, чем в 2022. При этом если сравнивать ситуацию с прошлым годом потребность в работниках очень высокая. Так, сильно вырос спрос на людей у лесопромышленного бизнеса Ленобласти (+61% новых вакансий за год), в Новгородской области (+53%), в Псковской области (+47%), в Коми (+24%), в Архангельской области (+38%), в Петербурге (+33%). 

(фото с https://vsegda-pomnim.com/les/9645-rabotnik-lesa-63-foto.html)

 

18 сентябрь 07:52 | : Экономика

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