Промышленность Архангельской области в цифрах и фактах

Эксперты hh.ru подвели итоги первого полугодия на рынке труда в сфере промышленности и подготовили топ фактов о производственной сфере.

Факт 1. По итогам за первые шесть месяцев 2024 года российские работодатели из сферы промышленности производства разместили на hh.ru более 800 тыс. вакансий. Что на 20% больше, чем в первом полугодии 2023. При этом относительно 2022 года динамика среднего числа активных вакансий в сфере «Производство, сервисное обслуживание» в целом по стране превысила 60%. А вот число активных соискателей относительно 2022 года приросло лишь на 16%.

Факт 2. Потребность в кадрах у архангельских производственных компаний за полгода не спадает: за первые шесть месяцев 2024 года в Архангельской области было размещено более 2,8 тыс. производственных вакансий.

Факт 3. В разрезе промышленных отраслей наибольший кадровый голод и, как следствие, прирост вакансий по сравнению с прошлым годом зафиксирован у работодателей из добывающей отрасли (+29%), нефтегазовой отрасли (+28% новых рабочих мест), компаний, занимающихся производством промышленного оборудования (+28%), энергетики (+27%).

Факт 4. В топ самых востребованных профессий на местном рынке труда в сфере «Производство, сервисное обслуживание» по итогам первого полугодия вошли инженер-конструктор (11% вакансий или каждое десятое рабочее место в производстве), слесарь (9%) и машинист (9%).

Факт 5. Средние предлагаемые зарплаты в производственной сфере России достигли 87,3 тыс. рублей. За год работодатели-промышленники нарастили доход для производственников на 27,7 тыс. рублей. В Архангельской области зарплаты для производственных работников тоже выросли: +22,7 тыс. до 79 тыс. рублей.

Факт 6. Вахтовый метод работы остается актуальным для промышленности: с начала года работодатели разместили более тыс. вакансий для вахтовиков-производственников. Это на 13% больше, чем в 2023 году. В Архангельской же области популярность вахты снизилась: вакансий на 13% меньше, чем за прошлогодний период. Причем зарплата для архангельского вахтовика-производственника достигла 149,1 тыс. рублей, увечившись за год сразу на 30,6 тыс.

Факт 7. Работодатели-промышленники все более лояльны к соискателям без опыта: компании стали на 52% чаще указывать в своих вакансиях, что соискателям не требуется опыт работы и они готовы обучить профессии кандидатов. Более того, компании подняли предлагаемую зарплату для начинающих производственников без опыта с 49 тыс. до 63 тыс. рублей.

Факт 8. Количество инклюзивных вакансий в сфере промышленности, доступных соискателям с инвалидностью, в целом по РФ выросло на 63% (до 11 тыс. предложений о работе). При этом в Архангельской области с начала года инвалидам было доступно более 4 сотен вакансий на производстве. За год местные работодатели-производственники нарастили на 46% предложений о работе для инвалидов.

Факт 9. Компании-производственники чаще (на 98%) по сравнению с прошлым годом упоминать новые технологии в описании своих вакансий. Так, с начала года в более чем 2,5 тыс. вакансий промышленные компании отметили, что будущие работники должны интересоваться новыми технологиями и хотеть, а главное уметь внедрять новинки в производство. Чаще других новинки техники упоминают работодатели из сферы приборостроения и металлургии.