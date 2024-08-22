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На Маргаритинскую ярмарку прибыла делегация из Витебска

Мы – к ним, они – к нам. Главное, чтобы с хорошим настроением и не с пустыми руками. О визите белорусских друзей рассказывает глава столицы Поморья Дмитрий Морев:

- В Архангельск прибыла делегация города-побратима Витебска. Мы подготовили большую программу деловых встреч и посещения наших производственных предприятий, школ, садиков, культурных центров. Это возможность выйти на новый уровень в развитии дружественных отношений.

 В администрации Архангельска уже состоялась официальная встреча. Первый заместитель председателя Витебского горисполкома Дмитрий Новацкий отметил, что за полтора года действия договора о сотрудничестве наши города прошли большой путь развития взаимоотношений. И я с ним абсолютно согласен. Это стало возможным благодаря поддержке жителей двух городов.

 И в Витебске, и в Архангельске сейчас период большой стройки: открываются новые школы, активно возводится современное жилье, идет благоустройство общественных пространств. Брать на вооружение подходы специалистов – в интересах жителей наших городов.

 Участие делегации Витебска в мероприятиях Маргаритинской ярмарки нацелено на расширение торгово-экономических связей. Так, в составе делегации наших побратимов есть руководство большой кондитерской фабрики «Витьба», представители предприятия «Электроприбор» и производителей молочной продукции. Прямых контрактов на реализацию товаров заключается все больше, и есть возможности для дальнейшего укрепления взаимной торговли.

19 сентябрь 11:31 | : Экономика

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