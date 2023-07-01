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Дмитрий Морев порадовался товарам из Витебска на прилавках Архангельска

Глава столицы Поморья Дмитрий Морев провел встречу с делегацией белорусского Витебска. Основная задача визита представителей города-побратима – развитие бизнес-партнерства.

Соглашение о сотрудничестве между Архангельском и Витебском было подписано менее полугода назад, а уже сейчас на Маргаритинской ярмарке представлен первый торговый стенд – «Витебские ковры». После посещения деловой и торговой площадок ярмарки представители делегации определятся, какую продукцию стоит представить в следующем году.

💬 Ежегодно в Витебске проводится большой «Славянский базар». В следующем году мы приглашаем организовать в рамках этого мероприятие «Архангельское подворье». Жители и деловые круги Витебска, других городов Беларуси и многих зарубежных стран получат возможность познакомиться с продукцией архангельских производителей, - обратился с предложением первый заместитель председателя Витебского горисполкома Дмитрий Новацкий.

Глава Архангельска Дмитрий Морев поддержал идею и поручил департаменту экономического развития обсудить участие в «Славянском базаре» с руководством местных предприятий.

💬 Белорусские товары пользуются заслуженным доверием у архангелогородцев. И мы со своей стороны готовы показать достижения наших производителей, уникальную продукцию. Высокий темп развития дружеских отношений с Витебском позволят нам надеяться, что вы станете «амбассадорами» Архангельска в Республике Беларусь, - обратился к гостям Дмитрий Морев.

В рамках визита делегация Витебска познакомится с учреждениями культуры и образования, чтобы обсудить долгосрочные планы по организации гастролей, встреч, совместных мероприятий.

22 сентябрь 12:05 | : Экономика / Политика

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