Архангельск принимает гостей из дружественного Минска

Глава Архангельска Дмитрий Морев провел официальную встречу с делегацией побратимского района Минска, которую возглавил первый заместитель главы администрации Октябрьского района Денис Вихренко.



В декабре 2022 года Архангельск и Октябрьский район Минска заключили соглашение о сотрудничестве. Чтобы наполнить конкретикой план совместной работы по развитию торгово-экономических и культурных отношений, коллеги из Минска знакомятся с предприятиями, организациями и туристическими объектами столицы Поморья.



Мы подготовили большую программу с посещением объектов дорожного строительства и капремонта, культурных центров и библиотек, новых скверов и площадок. Обмен опытом в реализации общих для муниципалитетов задач важен для каждой администрации. А участие в деловой программе и посещение торговой площадки Маргаритинской ярмарки направлено на развитие двусторонних экономических связей, - сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.



Заместитель главы администрации Октябрьского района Денис Вихренко подчеркнул, что Минск нацелен «утеплять» товарищеские отношения не только между администрациями, но и жителями двух городов.



Архангельск интересен жителям нашего района как туристически привлекательный город. И как побратим, с которым мы готовы устанавливать контакты между школами, спортивными организациями и творческими коллективами. Безусловно, полезен и обмен опытом работы на объектах ЖКХ, инфраструктуры и благоустройства. Мы были рады получить приглашение от побратима и приехать именно в дни проведения Маргаритинской ярмарки, - отметил первый заместитель главы администрации Октябрьского района Денис Вихренко.



Официальный визит делегации рассчитан на пять дней, что позволит всесторонне обсудить пути дальнейшего сотрудничества.