Архангелогородцы разочаровываются в бизнесе

Количество желающих иметь свой бизнес уменьшается — по сравнению с 2023 годом заинтересованных в предпринимательской деятельности стало на 5 п.п. меньше, а по сравнению с 2021 годом — на 12 п.п.

24% архангелогородцев хотели бы открыть свой бизнес, 29% не рассматривают такую возможность. Основными преградами для открытия собственного дела, по словам респондентов, являются отсутствие стартового капитала (так ответил каждый пятый), недостаток знаний и низкая заинтересованность (по 14%). Каждый одиннадцатый указал, что предпочтет работу по найму, еще столько же отказываются от предпринимательства из-за боязни бюрократизма.



Мужчины чаще женщин рассказывали, что хотели бы иметь свое дело (27% против 20% соответственно).



Заинтересованность в открытии бизнеса выше у более молодых граждан: среди респондентов до 34 лет таких 29%, а среди тех, кому более 45 лет, — 15%.



Чем выше доход, тем чаще граждане рассматривают возможность стать предпринимателем: 28% опрошенных с доходом от 100 тыс. руб. хотят открыть свое дело, а среди тех, кто получает меньше, — только каждый пятый.