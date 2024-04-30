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В Поморье официантам и поварам предлагают летом до 160 тыс руб в месяц

Аналитики hh.ru проанализировали архангельский рынок труда в сфере туризма и общепита и выяснили, что количество вакансий для соискателей увеличилось на 39% по сравнению с предыдущим месяцем.

За май работодатели, ищущие персонал в общепите и туризме, опубликовали около шести сотен объявлений. Увеличилось в регионе и количество предложений на подработку в общепите: работники на неполный день требуются теперь на 70% чаще. 

Выросли и зарплаты. Так, средняя зарплата по сравнению с прошлым годом выросла на 24 тыс. (до 54 тыс. рублей в месяц). Динамика дохода месяц к месяцу тоже есть (+ 3 тыс. в мае по сравнению с апрелем). Поднялся и минимальный доход, который указывается в вакансиях для работников кафе, ресторанов или сферы туризма, – рост составил +3 тыс. рублей (25 тыс. рублей). Максимальный доход в сфере общепита в регионе сейчас доходит до 160 тыс. и чаще всего такую зарплату предлагают менеджерам заловповарамуправляющим ресторановофициантам

Больше всего вакансий местные компании сейчас предлагает поварам и пекарям: за месяц спрос на них увеличился почти в 1,5 раза. На втором месте по востребованности у бизнеса в области общепита – администраторы, число предложений для которых стало больше на 22%. На третьем месте по работодательскому спросу – официанты, потребность местных компаний в них выросла на 32%. Отметим, что заметнее всего вырос спрос на хостес (в 3 раза больше новых рабочих мест).

Выше всего спрос на работников туристической сферы в Архангельске, за месяц число вакансий в туризме здесь выросло на 44%. Специалисты сферы смогут найти работу и в Северодвинске, где объявлений стало больше на 25%. Спрос на работников области очевиден и в Котласе и Новодвинске – открылось на 30% и 57% больше рабочих мест соответственно.

(фото с https://yntymak.ru

30 май 08:33 | : Экономика

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