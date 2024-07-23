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В росте цен на новостройки в Архангельске наступил период стагнации

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в августе относительно июля новостройки в миллионниках России прибавили к цене в среднем 0,4% до 166 000 р/кв.м, что говорит о стагнации. При этом в половине российских мегаполисов зафиксировано снижение медианной цены квадратного метра. Значительнее всего цены опустились в Уфе, Омске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Самаре. Наибольший рост цен показали новостройки Воронежа, Волгограда, Новосибирска, Казани и Перми.

Стоимость квадратного метра в новостройках Архангельска в августе 2024 года составила 141 000 рублей. За месяц цена «квадрата» в городе не изменилась, оставшись на уровне июля. При этом за август количество доступных предложений на рынке новостроек в городе снизилось на 4,1%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке Архангельска составляет 6,7 млн рублей, а средняя площадь - 46,6 кв.м.

Для сравнения: в августе миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра традиционно стали Москва (371 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (244 000 р/кв.м), Казань (219 000 р/кв.м), Нижний Новгород (195 000 р/кв.м) и Екатеринбург (154 000 р/кв.м).

27 август 12:29 | : Экономика

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