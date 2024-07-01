Cредняя стоимость квартир в новостройках Архангельска в июле составила 6,7 млн рублей

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, спустя месяц после завершения льготной ипотечной программы с господдержкой на рынке строящегося жилья российских миллионников, фиксируется рост объема экспозиции более чем на 10%. В продажу вновь выходят более бюджетные предложения, в ряде городов отмечается падение медианной цены квадратного метра на 3 и более процента за месяц. При этом в среднем по миллионникам отмечается небольшой (менее 1%) рост медианной цены квадратного метра, а средняя полная стоимость строящейся квартиры остается прежней. Это происходит за счет незначительного сокращения среднего метража выставленных лотов.

В июле средняя полная стоимость строящейся квартиры в Архангельске составляет 6,7 млн рублей, а цена квадратного метра в новостройках достигла 141 000 рублей, увеличившись за месяц на 0,3%.

Среди городов-миллионников лидером по росту медианной стоимости квадратного метра за месяц выступает Самара (+15,5% до 115 000 рублей), здесь такое значительное увеличение связано с выводом в продажу ряда дорогих объектов высокобюджетного сегмента. Также в топе по росту цен на новостройки оказались Нижний Новгород (+4,9% до 199 000 рублей) и Челябинск (+3,3% до 135 000 рублей), здесь увеличение средней цены “квадрата” связано с сокращением объема предложения за счет вымывания наиболее дешевых лотов. В Москве и Петербурге подорожание составило 2,3% и 2,1% соответственно.

Однако есть и миллионники, где новостройки в сравнении с июнем, наоборот, подешевели. Так, значительное снижение медианной цены квадратного метра в новостройках отмечается в Уфе (-0,8% до 131 000 рублей), оно связано выводом в экспозицию существенного объема более дешевых квартир. Также снижение фиксируется в Волгограде (-4,6% до 129 000) и Омске (-3% до 140 000 рублей). В этих городах снижение стоимости также сопровождается значительным ростом предложения.

Традиционно городами с самым дорогим квадратным метром на первичном рынке в июле стали Москва (+2,3% за месяц до 363 000 рублей), Санкт-Петербург (+2,1% до 249 000 рублей) и Казань (+1,2% за месяц, 214 000 рублей). Среди миллионников с наиболее дешевыми “квадратами” в новостройках – Самара (+15,5% до 115 000 рублей), Воронеж (+1,1% до 116 000 рублей) и Пермь (+0,5% за месяц до 129 000 рублей).

«До конца 2024 года мы не ожидаем существенных изменений в стоимости новостроек, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. - В более дорогих классах – бизнес-, премиум- и элит-сегментах – медианная цена квадратного метра будет продолжать расти. Застройщики таких проектов никогда не были привязаны к условиям завершившейся льготной ипотеки. При этом в массовом сегменте возможно небольшое снижение или стагнация стоимости. Здесь девелоперы постараются удержать спрос, поэтому мы ожидаем увеличения числа стимулирующих акций: например, некоторые застройщики уже предлагают скидки на отдельный пул лотов, рассрочки и траншевую ипотеку».