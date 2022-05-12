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Крупные предприятия ЛПК Поморья ищут работу для заключенных

В режиме видео-конференцсвязи состоялось совещание по вопросу создания на базе имущества хозяйствующих субъектов в сфере лесопромышленного и  горнодобывающего комплекса  региона учреждений, где будут отбывать наказание осужденные к принудительным работам. В мероприятии принял участие начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Ошуков.

Вопрос открытия в Поморье исправительных центров сейчас весьма актуален. Сегодня на территории области действуют четыре участка, функционирующих как исправительные центры, где содержится 220 человек. Такой вид наказания,  как принудительные работы, в судебной практике применяется в настоящее все более активно, и количество осужденных данной категории год от года будет только увеличиваться. Для создания им условий для отбывания наказаний и необходимо открытие  исправительных центров.

На прошедшем совещании  сотрудники УФСИН, областного министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса, а также руководители крупных предприятий региона, занимающихся переработкой древесины, обсудили возможности трудоустройства осужденных к принудительным работам в данных организациях. Представитель областной УИС Дмитрий Ошуков рассказал об уже имеющемся положительном опыте взаимодействия УФСИН и компаний, когда на базе имущества работодателя  действует УФИЦ.   

- В настоящее время мы  обсуждаем несколько предложений по данному вопросу, - комментирует начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Ошуков. -  Мы рассказываем  работодателям преимущества такого сотрудничества с УИС. И это  может одним из решений кадровой проблемы  нехватки рабочих рук на их производствах.  

Отметим, что в настоящее время готовится к открытию ИУФИЦ на 50 осужденных к принудительным работам на базе имущества коммерческой компании Коношского района. Организация занимается строительством жилых зданий и помещений. 

08 сентябрь 13:28 | : Экономика

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