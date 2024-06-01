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Съемное жилье или ипотека? Архангелогородцы в сомнениях

В том, что выгоднее платить ипотеку, чем жить на съемной квартире, уверены 6 из 10 риелторов. 

61% архангельских риелторов утверждает, что выгоднее платить ипотеку, 24% — снимать жилье. Доводы противоречивые: «Приобретается собственное жилье. В дальнейшем можно в любой момент его продать»; «Банку переплата около 40%. На эти деньги можно всю жизнь снимать шикарное жилье и не быть привязанным к одной точке».

 Среди экономически активных северян голоса распределились так: 38% считают более выгодным в их городе взять ипотеку, 22% — снимать жилье. 4 из 10 затруднились с оценкой. Причем сторонников ипотеки среди женщин больше, чем среди мужчин (43 и 32% соответственно). Кстати, жители регионов — за ипотеку чаще, чем москвичи и петербуржцы.

 Число сторонников съемного жилья больше среди тех, кто моложе. Лица с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц за аренду выступали в 1,5 раза чаще тех, кто получает менее 50 тысяч рублей.

 

26 июнь 08:00 | : Экономика

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