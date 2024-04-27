Большинство архангелогородцев против разгула самокатовождения

За год число архангелогородцев, поддерживающих введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов, выросло с 52 до 59%. Женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин (66 и 52% соответственно). Среди северян до 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше.



Кстати, москвичи и петербуржцы поддерживают законодательные ограничения езды на самокатах активнее, чем жители страны в целом: 7 из 10 представителей экономически активного населения двух столиц — за регулирование.



Среди законодательных ограничений, которые нужны больше всего, респонденты называли установление предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения.

(фото с https://bryansktoday.ru)