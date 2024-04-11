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Архангелогородцы мечтают о МРОТ в 30 тыс. рублей, а то и больше

65% архангелогородцев морально поддержали инициативу Госдумы по увеличению МРОТ до 30 тысяч рублей: «Инфляция высокая в России». 24% заявили, что МРОТ следует увеличить еще больше: «До 45—50 тысяч рублей, учитывая питание, одежду, бытовые вещи, медобслуживание и коммунальные оплаты за жилье».

 И только 4% опрошенных — за то, чтобы оставить минимальную зарплату на текущем уровне: «Вслед за увеличением МРОТ все остальные цены также поднимаются, смысла ноль»; «Нужно понижать цену потребительской корзины».

 Женщины активнее мужчин поддерживают инициативу парламентариев о повышении МРОТ (69 и 62% соответственно). Чем моложе респонденты, тем чаще они высказываются в пользу повышения МРОТ: 62% — среди россиян старше 45 лет, 73% — среди опрошенных моложе 34 лет.

 За увеличение федерального МРОТ выше суммы, предлагаемой парламентариями, чаще всего высказывались респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей (30%). В целом по стране среди тех, кто не согласен с размером прибавки к МРОТ, каждый второй предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда до 50—60 тысяч рублей в месяц.

(фото с https://vop.ru

11 май 09:00 | : Экономика

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