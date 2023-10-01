Архангелогородцы стали больше экономить

Соответствующий опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Рассказывая об изменениях в личной финансовой стратегии, почти каждый второй архангелогородец отметил, что за последний год стал больше экономить (49%). Чаще тратить стали только 14% опрошенных. У 26% респондентов личная финансовая стратегия за год не изменилась.



Число сторонников стратегии «больше экономить» выше среди мужчин (54% против 43% среди женщин). Северяне старше 45 лет стремятся к сокращению расходов чаще более молодых сограждан (53%). Чем выше уровень доходов, тем больше приверженцев экономии: 43% среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, 57% — среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей.



Число сторонников стратегии «больше тратить» выше всего среди лиц моложе 34 лет (21%).

(фото с https://tlt.ru)

