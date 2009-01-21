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Молодежь Поморья ждет от работодателей компенсации обучения

Топ-3 составляющих компенсационных пакетов мечты — ДМС, обучение и питание за счет компании.

На первом месте среди пожеланий архангелогородцев — оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования (37% опрошенных). На втором — обучение за счет работодателя (35%). На третьем — компенсация на питание (23%).

 Доплаты к отпускным выплатам привлекают 21% опрошенных, наличие служебного жилья или компенсация аренды недвижимости — 20%. Такую составляющую компенсационных пакетов как материальная помощь выбрали 17%, предоставление льготных путевок на отдых — 16%, оплату фитнеса — 15%. Возможность получить несколько дополнительных дней отпуска от компании интересует 14%. По 13% хотели бы добираться на работу служебным транспортом и иметь возможность взять служебную ипотеку. 12% — получить оплату проезда в общественном транспорте. Еще 12% заинтересованы в беспроцентной ссуде от компании. Такие составляющие компенсационных пакетов как оплата мобильной связи и интернета, подарки к праздничным датам, скидки на услуги или продукцию компании, корпоративные мероприятия и помощь корпоративного юриста, финансиста, психолога набрали менее 10% голосов опрошенных.

 Гендерные различия в предпочтениях: мужчины больше заинтересованы в компенсации на питание и аренду жилья, матпомощи и ссуде от компании, женщины — в льготных путевках и оплате фитнеса. И хотя у представителей обоих полов в приоритете ДМС и обучение, среди женщин эти составляющие выбрало большее число опрошенных, чем среди мужчин.

 Для жителей Поморья до 35 лет на первом месте — обучение, для граждан старше 35 лет — полис ДМС. Для молодежи важнее компенсация аренды жилья, оплата фитнеса, проезда в общественном транспорте, мобильной связи и интернета. С возрастом растет интерес к организованному питанию, льготным путевкам и беспроцентной ссуде. Россиянам 25—34 лет чаще, чем тем, кто моложе, и тем, кто старше, нужны матпомощь и ипотека от компании.

 Респонденты с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц больше мечтают о программах матпомощи, оплате проезда и компенсации на связь. Те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей, — о компенсации аренды жилья, льготной ипотеке и беспроцентной ссуде.

02 декабрь 09:30 | : Экономика

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