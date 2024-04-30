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Отцы архангельских школьников голосуют за возвращение оценок по поведению

2 из 3 отцов — за то, чтобы вернуть в школы оценки за поведение. 

В Минпросвещения поступило предложение вернуть отметки за поведение в школе. Его поддерживают 69% учителей: «Дисциплину сложно удерживать. Либо группы по 15 человек»; «Нужно еще вернуть характеристику по окончании школы».

 Инициативу одобряют и 57% родителей архангельских школьников, в основном, отцы (67% против 43% среди матерей): «Хулиганов стало много в школе». При этом каждая третья мать ученика сомневается в целесообразности этих мер: «Чаще вызывайте родителей в школу, они проведут с отпрыском душевный разговор».

 Среди представителей экономически активного населения за возвращение отметок за поведение высказались 47%. Мужчины — чаще женщин (51 и 43% соответственно). Поддержка инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 38% среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей и 56% среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц. 

Северяне старше 35 за возвращение отметок выступали чаще тех, кто моложе (56—57%). Среди опрошенных до 34 лет практически поровну сторонников и противников инициативы, а также затруднившихся с ее оценкой: «Менталитет поменялся. 2 за поведение — да абсолютно фиолетово»; «Плохое поведение — не всегда отсутствие ума, а умение постоять за себя отчасти и есть культура, что лежит в основе поведения».

 

24 май 07:38 | : Будни

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