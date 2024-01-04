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Группа Аквилон устраивает экскурсию "белых ночей"

Группа Аквилон приглашает на первую вечернюю экскурсию по новостройкам!

 11 июня в 18-00 состоится Экскурсия по новостройкам крупнейшего застройщика Поморья!

 На комфортабельном автобусе вы посетите строящиеся и уже сданные в эксплуатацию жилые комплексы Архангельска.

Можно будет увидеть все этапы возведения зданий - от этапа котлована до готового к заселению дома - и получить консультации по квартирам прямо на объектах.

Специалисты компании расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья.

Кроме того, участников экскурсии познакомят с новыми жилыми комплексами, которые Группа Аквилон планирует возводить в областном центре.

После экскурсии вы можете посетить офис продаж Группы Аквилон, который будет работать в этот день до полуночи.

 Предварительная запись обязательна! Количество мест ограничено!

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью около 450 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир. 

 В планах в ближайшее время проектирование и строительство в Поморье более 500 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов, и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7%  жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

 Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено, не является публичной офертой. Сроки акции 11.06.2024 года. Полные условия по тел. 8 (8182) 60-40-31. Застройщик ООО СЗ «ГорСтрой». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гагарина. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:040607:524. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

 

07 июнь 10:29 | : Экономика

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