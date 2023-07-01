Группа Аквилон приглашает на новую экскурсию по новостройкам

Жителей Архангельска в субботу ждет интересная поездка по строящимся объектам в разных районах города. Запись на экскурсию по тел 8(8182) 65-00-08 или в офисе Группы Аквилон на л. Попова, 14, 6-й этаж.
В ходе мероприятия его участники посетят знаковые жилые комплексы ведущего застройщика Архангельской области в столице Поморья. Можно будет увидеть все этапы возведения зданий от этапа котлована до сданного в эксплуатацию дома. Получить консультации по квартирам можно прямо на объектах!
В ходе мероприятия специалисты компании расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья. Кроме того, участников экскурсии помимо строящихся объектов, познакомят с новыми жилыми комплексами, которые Группа Аквилон планирует возводить в областном центре.
В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 410 тыс. кв. м. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 200 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов.
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