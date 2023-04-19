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Группа Аквилон приглашает на экскурию по новостройкам Архангельска и Северодвинска

В субботу, 17 июня состоится первая летняя экскурсия по объектам Группы Аквилон в Архангельске и Северодвинске. Запись – по телефону 8(8182) 65-00-08 и 8(8184) 52-00-00*.

 В ходе мероприятия его участники посетят все знаковые жилые комплексы ведущего застройщика Архангельской области: можно будет увидеть все этапы возведения зданий от этапа котлована до сданного в эксплуатацию дома. 

 - На экскурсии можно своими глазами можно оценить ход строительства и применяемые технологии прямо на строительных площадках. Получить консультацию специалистов прямо на объекте и, возможно, посетить будущую квартиру. Убедиться в качестве отделки White box. По окончании мероприятия есть возможность посетить шоурум и ознакомится с чистовую отделкой от застройщика, - рассказала руководитель отдела продаж Группы Аквилон Надежда Носкина. 

Предварительная запись обязательна! Количество мест ограничено! Все участники экскурсии получат индивидуальное скидочное предложение. 

В настоящее время Группа Аквилон возводит в Архангельске и Северодвинске 14 жилых комплексов общей площадью порядка 360 кв. м. До конца года планируется начать строительство трех новых ЖК и трех новых очередей в строящихся комплексах общей площадью более 130 тыс. кв. м.

 *Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено, не является публичной офертой. Сроки акции 17.06.2023 года. Полные условия по тел. 8 (8182) 60-32-08. Застройщик ООО СЗ «Притяжение». Жилой комплекс на ул. Володарского, 67 в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:050502:3803. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф 

 

14 июнь 10:25 | : Экономика

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