Группа Аквилон проводит весеннюю экскурсию по новостройкам

13 апреля в Архангельске и Северодвинске состоится Экскурсия по новостройкам Группы Аквилон. Запись по телефону 65-00-08 в столице Поморья и 52-00-00 в городе корабелов.
В ходе мероприятия его участники посетят знаковые жилые комплексы ведущего застройщика Архангельской области в Архангельске и Северодвинске, а также увидят все этапы возведения зданий от котлована до сданного в эксплуатацию дома. При желании можно будет тут же получить необходимые консультации.
Северянам расскажут о стимулирующих мерах, применяемых при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья. Участников экскурсии ждет знакомство как уже со строящимися объектами, так и с новыми жилыми комплексами, которые Группа Аквилон планирует возводить в областном центре и городе корабелов.
В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью около 500 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир.
В планах в ближайшее время проектирование и строительство в Поморье более 500 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов, и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7% жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
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