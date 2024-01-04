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Больше половины архангельских компаний склонны повышать зарплаты сотрудникам

57% компаний повышали или индексировали оклады менее чем полгода назад, а каждая пятая организация провела пересмотр зарплат от 6 до 12 месяцев назад. 

57% архангельских HR-менеджеров рассказали, что работодатели производили повышение или индексацию зарплат в течение последних 6 месяцев. В каждой пятой организации оклады повышали от полугода до года назад (22%). 10% работодателей поднимали зарплату год-два назад. 4 из 100 менеджеров признались, что в их организации пересмотр зарплат проходил более двух лет назад.

 В течение последних 6 месяцев зарплаты персонала чаще пересматривали малые предприятия (59%).

 Среди компаний различных сфер деятельности повышение зарплаты и/или индексация за последние полгода чаще проводились в IT- и логистических компаниях (по 61%), торговых организациях (60%). 

01 июнь 08:33 | : Экономика

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