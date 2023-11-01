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Архангелогородцы с трепетом ждут повышения зарплаты в новом году

8 из 10 работодателей пересматривали зарплаты в течение последнего года, каждая вторая компания повысит или индексирует оклады в ближайшее время.

На повышение заработка в 2024 году надеется каждый второй работающий архангелогородец (49%). Чем моложе респонденты, тем больше они ждут пересмотра зарплат. На повышение чаще надеются те, кто зарабатывает больше. Число ожидающих пересмотра окладов в 2024 году — самое высокое за последнее 4 года.

 Между тем 47% представителей компаний говорят, что работодатели уже производили повышение или индексацию зарплат в течение последних 6 месяцев. В каждой третьей организации оклады пересматривали от полугода до года назад (32%).

 Таким образом, 8 из 10 работодателей увеличили зарплаты персонала в 2023 году, однако и новое повышение не за горами: каждый второй эйчар утверждает, что их компания планирует процедуру пересмотра окладов в ближайшее время.

(фото с https://zanmsk.ru)  

27 ноябрь 08:00 | : Будни

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