У архангельский компаний появилась тенденция повышать зарплаты сотрудникам

В течение последнего года повышение зарплат сотрудников провели в 77% архангельских компаний, в том числе в 56% организаций это было сделано менее чем полгода назад. Чаще всего о недавнем повышении зарплат рассказывали работодатели из сферы логистики, производства и услуг.

В 56% компаний, зарегистрированных в Архангельской области, зарплаты сотрудникам повышали менее полугода назад. Работодателей, сообщивших об этом, сегодня в полтора раза больше, чем в январе 2023-го. В каждой пятой организации (21%) доходы пересматривали 6—12 месяцев назад. О том, что с момента последнего повышение прошло от года до двух, сообщили 8% работодателей. 6% не повышали зарплаты работникам уже более 2 лет.



О том, что оклады пересматривали буквально несколько месяцев назад, малый бизнес сообщал в полтора раза чаще, чем крупный (60% против 42%). Тех, кто повышал зарплату от года до двух лет назад, больше всего среди компаний с численностью персонала свыше 1000 человек (17%).



О недавнем пересмотре заработка сотрудников чаще всего говорили HR-менеджеры из сферы логистики (71%), производства и услуг (по 62%). Повышавших зарплату 6—12 месяцев назад больше всего среди IT- и строительных компаний (29 и 24% соответственно).