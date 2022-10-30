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Россияне грезят индексацией зарплат в новом году

Число россиян, которые рассчитывают на повышение заработной платы, растет третий год подряд. Работодателей, планирующих пересмотр окладов, чуть меньше, чем в прошлом году, но больше, чем в первый год ковида. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

 27% работодателей поделились планами повышения или индексации зарплат персонала в ближайшее время. В декабре прошлого года таковых было чуть больше (29%), в 2020-м — меньше (21%). В 44% компаний не планируется пересмотр окладов. В то же время 31% работодателей сообщил, что повышение заработных плат прошло менее 6 месяцев назад, в 3 из 10 предприятий и организаций зарплаты персонала пересматривали от полугода до года назад.

 Количество сотрудников, мечтающих об увеличении зарплат, растет третий год подряд. Опрос работающих россиян показал, что на повышение своего уровня заработка сегодня надеются 46%, особенно те, кто моложе 34 лет, и сотрудники с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц. В прошлом году ожидающих индексации было 42%, в 2020 году — лишь 36%.

07 декабрь 07:36 | : Экономика

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