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РВК-Архангельск рассказал о причинах работ на магистральном водоводе

Об отключении водоснабжения в ряде районов столицы Поморья и графике подвоза воды мы сообщали ранее.

- Уважаемые архангелогородцы!

 Просим вас не беспокоиться по поводу проводимых РВК-Архангельск сегодня в ночь профилактических работ на магистральном водоводе диаметром 1000 мм на участке от ул. К.Либкнехта до ул. Ф.Шубина.

 Заверяем, что работы на «тысячнике» - это не «авария», как преподали ее некоторые СМИ и блогеры. Данные мероприятия и связанное с ними отключение водоснабжения полностью контролируется специалистами компании. Заранее проверена и подготовлена к перекрытию запорная арматура в колодцах, подготовлены необходимые материалы.

 Работы начнутся с 21 часа сегодня и планово завершатся до 8 утра следующего дня. Для выполнения всего объема поставленных задач в ночь будут работать три бригады цеха водопроводной сети РВК-Архангельск. Как заверил мастер цеха Геннадий Дорофеев, работы не представляют серьезной сложности, и, несмотря на заявленное время, они будут закончены до того, как горожане проснутся.

Под отключение попадет Маймаксанский округ (кроме Экономии), Соломбальский и Северный округа. Ломоносовский и Октябрьский округ будут на пониженном давлении.

15 май 10:38 | : Экономика

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