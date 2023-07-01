"РВК-Архангельск" устанавливает фильтр на магистральном водоводе в Северном округе

«РВК-Архангельск» нормализует водоснабжение Северного округа. Бригада цеха водопроводной сети устанавливает фильтр грубой очистки на магистральном водопроводе диаметром 300 мм в районе улицы Кировской.

В некоторых домах Сульфата периодически возникала проблема с подмесом песка в водопроводные сети. Специалисты водоканала обследовали и промыли трубопроводы, в домах, где ситуация была критичной, установили дополнительные внутридомовые фильтры. Однако для полной очистки воды от песка необходимо было установить дополнительный фильтр на магистральных сетях.

«Нами было принято решение, которое избавит жителей Северного округа от проблем с песком в водопроводной воде и повысит качество водоснабжения этого района города. Чтобы реализовать задачу, нам понадобилось ограничить водоснабжение детского сада, 43-й школы и 4 многоквартирных домов по улицам Кировской и Добролюбова. Как это выглядит технически? Труба разрезается – и на фланцах в нее устанавливается фильтр большего диаметра. Конструкция требует нового колодца, чтобы была возможность обслуживать (промывать) фильтр, - его также сегодня устанавливают наши специалисты», - рассказал начальник цеха водопроводной сети «РВК-Архангельск» Геннадий Дорофеев.

РВК-Архангельск обращается к жителям Сульфата с просьбой с пониманием отнестись к проводимым работам – они необходимы, чтобы проблем с водой в районе больше не было. Ранее округ уже перевели на центральное водоснабжение. Для этого была реконструирована водонапорная станция (ВНС-91) и заменены сети на Талажском шоссе, построен дюкер под рекой Кузнечиха.

«Я очень рад, что Росводоканал-Архангельск настолько серьезно подошел к решению проблемы с водоснабжением жителей округа. Мы изначально, как только пошли первые сигналы о наличии в воде песка, были на связи с руководством предприятия, видели, какие прилагаются усилия для того, чтобы помочь людям. Сегодня есть уверенность, что после установки фильтра все вздохнут свободно и будут пользоваться чистой водой», - прокомментировал депутат Городской Думы Иван Воронцов.

После установки фильтра остаточные песок еще может некоторое время подмешиваться в водопроводные сети – это явление временное, оно будет устранено после промывки системы.