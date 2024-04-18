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Очевидное - невероятное. Зарплаты в Архангельской области выросли на 18 тысяч

Зарплатная гонка на рынке труда продлится как минимум до конца года: людей не хватает и бизнес готов предлагать всё бОльшие деньги новым работникам. Об этом свидетельствует динамика предлагаемых зарплат на архангельском рынке труда.  

В Архангельской области произошел сильный прирост в предлагаемых зарплатах за апрель 2024 года относительно весны 2023 года: зарплаты в вакансиях выросли с 40,1 тыс. до 57,7 тыс., то есть почти на 18 тыс. рублей за год. 

Наиболее ярко прирост зарплат заметен в вакансиях в сфере сельского хозяйства (+38,3 тыс. до 100,7 тыс. рублей) и в добывающем секторе (+32,6 тыс. до 93,6 тыс. рублей). Также выросли зарплаты и в сферах массового найма: в транспортном секторе (+31,8 тыс. до 85,1 тыс.), для рабочих (+25,1 тыс. до 75,3 тыс.), в общепите (+24,2 тыс. до 54 тыс.), в производстве (+22,3 тыс. до 72,8 тыс.). 

После временного затишья начали расти зарплаты и в строительном секторе: здесь уровень предлагаемого дохода в вакансиях вырос на 23,3 тыс. до 75,1 тыс. рублей. Зарплаты в предложениях для архангельских кадров в медицине и фармацевтике этой весной по сравнению с прошлым годом увеличились на 15,4 тыс. до 56,8 тыс. рублей.

По сравнению с другими регионами СЗФО Архангельская область находится на 7 месте. Активнее других увеличивают доход компании из Ненецкого АО (+47 тыс. до 95 тыс. в 2024 году). При этом большая часть регионов СЗФО опережает по росту зарплат общероссийский тренд (прирост в среднем по стране на 17,4 тыс. рублей за год).

Регион

Весна 2024

Весна 2023

Динамика за год, руб.

Ненецкий АО

95 522 ₽

47 696 ₽

47 826 ₽

Санкт-Петербург

74 756 ₽

55 100 ₽

19 656 ₽

Мурманская область

68 428 ₽

48 756 ₽

19 673 ₽

Ленинградская область

63 380 ₽

45 088 ₽

18 291 ₽

Республика Коми

60 410 ₽

42 353 ₽

18 057 ₽

Республика Карелия

58 483 ₽

40 682 ₽

17 801 ₽

Архангельская область

57 707 ₽

40 022 ₽

17 685 ₽

Псковская область

50 849 ₽

33 208 ₽

17 640 ₽

Калининградская область

50 768 ₽

38 956 ₽

11 812 ₽

Вологодская область

49 821 ₽

35 101 ₽

14 720 ₽

Новгородская область

49 718 ₽

36 217 ₽

13 502 ₽

 

«Столь быстрый рост уровня предлагаемой заработной платы связан с дефицитом кадров. Людей, подходящих по специальности, со всеми необходимыми навыками, компетенциями и опытом на рынке сегодня крайне мало и среди работодателей за них разворачивается настоящая борьба. Зарплатный инструмент – первый и самый очевидный способ повышения привлекательности в условиях жесткой конкуренции за персонал, но позволить себе такую тактику может далеко не каждая компания. По данным hh.ru, в апреле этого года медианное значение предлагаемых российскими работодателями зарплат превысило медианное значение прошлого года на 14,7 тыс. и дошло до 64,7 тыс. руб. в среднем по стране. Конечно же, в текущих условиях работодатели стараются создавать более привлекательные условия труда – повышают зарплату, предлагают различные бонусы, работают над HR-брендом. Важнейшим направлением также является работа над ростом производительности труда и оптимизация процессов»,  отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Как изменились зарплаты в Архангельской области за год, по данным hh.ru:

Профсфера

апр.24

апр.23

Годовая динамика зарплат, руб.

Сельское хозяйство

100 717 ₽

62 318 ₽

38 399 ₽

Добыча сырья

93 622 ₽

60 931 ₽

32 691 ₽

Транспорт, логистика, перевозки

85 171 ₽

53 356 ₽

31 815 ₽

Рабочий персонал

75 332 ₽

50 146 ₽

25 186 ₽

Туризм, гостиницы, рестораны

54 019 ₽

29 779 ₽

24 240 ₽

Строительство, недвижимость

75 109 ₽

51 738 ₽

23 371 ₽

Производство, сервисное обслуживание

72 834 ₽

50 496 ₽

22 338 ₽

Домашний, обслуживающий персонал

60 554 ₽

38 706 ₽

21 848 ₽

Весь рынок труда

57 707 ₽

40 022 ₽

17 685 ₽

Финансы, бухгалтерия

52 852 ₽

35 535 ₽

17 317 ₽

Автомобильный бизнес

79 186 ₽

62 747 ₽

16 439 ₽

Медицина, фармацевтика

56 814 ₽

41 385 ₽

15 430 ₽

Юристы

54 232 ₽

39 471 ₽

14 761 ₽

Высший и средний менеджмент

82 890 ₽

69 566 ₽

13 323 ₽

Административный персонал

46 404 ₽

35 511 ₽

10 893 ₽

Продажи, обслуживание клиентов

50 232 ₽

39 667 ₽

10 565 ₽

Розничная торговля

44 587 ₽

35 141 ₽

9 446 ₽

Безопасность

43 495 ₽

35 098 ₽

8 397 ₽

Информационные технологии

51 118 ₽

43 852 ₽

7 266 ₽

Маркетинг, реклама, PR

49 953 ₽

47 738 ₽

2 215 ₽

Управление персоналом, тренинги

49 912 ₽

48 468 ₽

1 445 ₽

Наука, образование

40 791 ₽

40 045 ₽

746 ₽

 

14 май 08:30 | : Экономика

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