Очевидное - невероятное. Зарплаты в Архангельской области выросли на 18 тысяч

Зарплатная гонка на рынке труда продлится как минимум до конца года: людей не хватает и бизнес готов предлагать всё бОльшие деньги новым работникам. Об этом свидетельствует динамика предлагаемых зарплат на архангельском рынке труда.

В Архангельской области произошел сильный прирост в предлагаемых зарплатах за апрель 2024 года относительно весны 2023 года: зарплаты в вакансиях выросли с 40,1 тыс. до 57,7 тыс., то есть почти на 18 тыс. рублей за год.

Наиболее ярко прирост зарплат заметен в вакансиях в сфере сельского хозяйства (+38,3 тыс. до 100,7 тыс. рублей) и в добывающем секторе (+32,6 тыс. до 93,6 тыс. рублей). Также выросли зарплаты и в сферах массового найма: в транспортном секторе (+31,8 тыс. до 85,1 тыс.), для рабочих (+25,1 тыс. до 75,3 тыс.), в общепите (+24,2 тыс. до 54 тыс.), в производстве (+22,3 тыс. до 72,8 тыс.).

После временного затишья начали расти зарплаты и в строительном секторе: здесь уровень предлагаемого дохода в вакансиях вырос на 23,3 тыс. до 75,1 тыс. рублей. Зарплаты в предложениях для архангельских кадров в медицине и фармацевтике этой весной по сравнению с прошлым годом увеличились на 15,4 тыс. до 56,8 тыс. рублей.

По сравнению с другими регионами СЗФО Архангельская область находится на 7 месте. Активнее других увеличивают доход компании из Ненецкого АО (+47 тыс. до 95 тыс. в 2024 году). При этом большая часть регионов СЗФО опережает по росту зарплат общероссийский тренд (прирост в среднем по стране на 17,4 тыс. рублей за год).

Регион Весна 2024 Весна 2023 Динамика за год, руб. Ненецкий АО 95 522 ₽ 47 696 ₽ 47 826 ₽ Санкт-Петербург 74 756 ₽ 55 100 ₽ 19 656 ₽ Мурманская область 68 428 ₽ 48 756 ₽ 19 673 ₽ Ленинградская область 63 380 ₽ 45 088 ₽ 18 291 ₽ Республика Коми 60 410 ₽ 42 353 ₽ 18 057 ₽ Республика Карелия 58 483 ₽ 40 682 ₽ 17 801 ₽ Архангельская область 57 707 ₽ 40 022 ₽ 17 685 ₽ Псковская область 50 849 ₽ 33 208 ₽ 17 640 ₽ Калининградская область 50 768 ₽ 38 956 ₽ 11 812 ₽ Вологодская область 49 821 ₽ 35 101 ₽ 14 720 ₽ Новгородская область 49 718 ₽ 36 217 ₽ 13 502 ₽

«Столь быстрый рост уровня предлагаемой заработной платы связан с дефицитом кадров. Людей, подходящих по специальности, со всеми необходимыми навыками, компетенциями и опытом на рынке сегодня крайне мало и среди работодателей за них разворачивается настоящая борьба. Зарплатный инструмент – первый и самый очевидный способ повышения привлекательности в условиях жесткой конкуренции за персонал, но позволить себе такую тактику может далеко не каждая компания. По данным hh.ru, в апреле этого года медианное значение предлагаемых российскими работодателями зарплат превысило медианное значение прошлого года на 14,7 тыс. и дошло до 64,7 тыс. руб. в среднем по стране. Конечно же, в текущих условиях работодатели стараются создавать более привлекательные условия труда – повышают зарплату, предлагают различные бонусы, работают над HR-брендом. Важнейшим направлением также является работа над ростом производительности труда и оптимизация процессов», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Как изменились зарплаты в Архангельской области за год, по данным hh.ru: