Очевидное - невероятное. Зарплаты в Архангельской области выросли на 18 тысяч

Зарплатная гонка на рынке труда продлится как минимум до конца года: людей не хватает и бизнес готов предлагать всё бОльшие деньги новым работникам. Об этом свидетельствует динамика предлагаемых зарплат на архангельском рынке труда.
В Архангельской области произошел сильный прирост в предлагаемых зарплатах за апрель 2024 года относительно весны 2023 года: зарплаты в вакансиях выросли с 40,1 тыс. до 57,7 тыс., то есть почти на 18 тыс. рублей за год.
Наиболее ярко прирост зарплат заметен в вакансиях в сфере сельского хозяйства (+38,3 тыс. до 100,7 тыс. рублей) и в добывающем секторе (+32,6 тыс. до 93,6 тыс. рублей). Также выросли зарплаты и в сферах массового найма: в транспортном секторе (+31,8 тыс. до 85,1 тыс.), для рабочих (+25,1 тыс. до 75,3 тыс.), в общепите (+24,2 тыс. до 54 тыс.), в производстве (+22,3 тыс. до 72,8 тыс.).
После временного затишья начали расти зарплаты и в строительном секторе: здесь уровень предлагаемого дохода в вакансиях вырос на 23,3 тыс. до 75,1 тыс. рублей. Зарплаты в предложениях для архангельских кадров в медицине и фармацевтике этой весной по сравнению с прошлым годом увеличились на 15,4 тыс. до 56,8 тыс. рублей.
По сравнению с другими регионами СЗФО Архангельская область находится на 7 месте. Активнее других увеличивают доход компании из Ненецкого АО (+47 тыс. до 95 тыс. в 2024 году). При этом большая часть регионов СЗФО опережает по росту зарплат общероссийский тренд (прирост в среднем по стране на 17,4 тыс. рублей за год).
Регион
Весна 2024
Весна 2023
Динамика за год, руб.
Ненецкий АО
95 522 ₽
47 696 ₽
47 826 ₽
Санкт-Петербург
74 756 ₽
55 100 ₽
19 656 ₽
Мурманская область
68 428 ₽
48 756 ₽
19 673 ₽
Ленинградская область
63 380 ₽
45 088 ₽
18 291 ₽
Республика Коми
60 410 ₽
42 353 ₽
18 057 ₽
Республика Карелия
58 483 ₽
40 682 ₽
17 801 ₽
Архангельская область
57 707 ₽
40 022 ₽
17 685 ₽
Псковская область
50 849 ₽
33 208 ₽
17 640 ₽
Калининградская область
50 768 ₽
38 956 ₽
11 812 ₽
Вологодская область
49 821 ₽
35 101 ₽
14 720 ₽
Новгородская область
49 718 ₽
36 217 ₽
13 502 ₽
«Столь быстрый рост уровня предлагаемой заработной платы связан с дефицитом кадров. Людей, подходящих по специальности, со всеми необходимыми навыками, компетенциями и опытом на рынке сегодня крайне мало и среди работодателей за них разворачивается настоящая борьба. Зарплатный инструмент – первый и самый очевидный способ повышения привлекательности в условиях жесткой конкуренции за персонал, но позволить себе такую тактику может далеко не каждая компания. По данным hh.ru, в апреле этого года медианное значение предлагаемых российскими работодателями зарплат превысило медианное значение прошлого года на 14,7 тыс. и дошло до 64,7 тыс. руб. в среднем по стране. Конечно же, в текущих условиях работодатели стараются создавать более привлекательные условия труда – повышают зарплату, предлагают различные бонусы, работают над HR-брендом. Важнейшим направлением также является работа над ростом производительности труда и оптимизация процессов», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.
Как изменились зарплаты в Архангельской области за год, по данным hh.ru:
Профсфера
апр.24
апр.23
Годовая динамика зарплат, руб.
Сельское хозяйство
100 717 ₽
62 318 ₽
38 399 ₽
Добыча сырья
93 622 ₽
60 931 ₽
32 691 ₽
Транспорт, логистика, перевозки
85 171 ₽
53 356 ₽
31 815 ₽
Рабочий персонал
75 332 ₽
50 146 ₽
25 186 ₽
Туризм, гостиницы, рестораны
54 019 ₽
29 779 ₽
24 240 ₽
Строительство, недвижимость
75 109 ₽
51 738 ₽
23 371 ₽
Производство, сервисное обслуживание
72 834 ₽
50 496 ₽
22 338 ₽
Домашний, обслуживающий персонал
60 554 ₽
38 706 ₽
21 848 ₽
Весь рынок труда
57 707 ₽
40 022 ₽
17 685 ₽
Финансы, бухгалтерия
52 852 ₽
35 535 ₽
17 317 ₽
Автомобильный бизнес
79 186 ₽
62 747 ₽
16 439 ₽
Медицина, фармацевтика
56 814 ₽
41 385 ₽
15 430 ₽
Юристы
54 232 ₽
39 471 ₽
14 761 ₽
Высший и средний менеджмент
82 890 ₽
69 566 ₽
13 323 ₽
Административный персонал
46 404 ₽
35 511 ₽
10 893 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
50 232 ₽
39 667 ₽
10 565 ₽
Розничная торговля
44 587 ₽
35 141 ₽
9 446 ₽
Безопасность
43 495 ₽
35 098 ₽
8 397 ₽
Информационные технологии
51 118 ₽
43 852 ₽
7 266 ₽
Маркетинг, реклама, PR
49 953 ₽
47 738 ₽
2 215 ₽
Управление персоналом, тренинги
49 912 ₽
48 468 ₽
1 445 ₽
Наука, образование
40 791 ₽
40 045 ₽
746 ₽