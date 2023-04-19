Зарплаты в Архангельской области будут расти до конца года

Зарплатная гонка на рынке труда продлится как минимум до конца года: людей не хватает и бизнес готов предлагать все большие деньги новым работникам. Об этом свидетельствует динамика предлагаемых зарплат на рынке труда Архангельской области.

В Архангельской области сильный прирост в предлагаемых зарплатах за май 2023 года произошел в сферах массового найма: продажи и обслуживания клиентов (с 32 850 рублей годом ранее до 38 800 рублей), обслуживающем персонале (было 67 700 рублей, стало около 100 000), рабочем персонале (с 74 800 до 81 300 рублей), автомобильном бизнесе (с 53 400 до 66 200 рублей), управлении персонала (с 42 300 до 64 700 рублей). Также рост зарплат наблюдается в медицине (с 50 400 до 66 400 рублей).

В ИТ-секторе уровень предлагаемых зарплат увеличился на 123% (с 47 899 до 106 750 рублей), в области маркетинга и рекламы зарплаты изменились на 84% (рост зарплаты с 36 294 до 66 810 рублей). В то же время уровень предлагаемых зарплат специалистам из сферы безопасности сократился на 59% (с 102 275 до 42 401 рублей).

Рост зарплат в массовых и относительно низкодоходных профессиях подтолкнул вверх медианную зарплату. Медиана предлагаемых зарплат в целом по стране на данный момент составляет 53 900 рублей (рост за год на 10%), а ожидаемых – 62 400 рублей (рост на 16%). В Архангельской области ситуация аналогичная: в начале лета работодатели готовы платить до 55 600 рублей (+18% рост год к году), а соискатели хотят получать не меньше 49 300 рублей. Зарплатные предложения растут опережающими ожидания темпами.

Всё обусловлено дефицитом кадров на рынке труда. Работодатели конкурируют за рабочие руки и готовы повышать зарплаты вне зависимости от результатов работы и уровня производительности труда. Соответственно, у компаний возрастают расходы на персонал, эти издержки они перекладывают в цену товаров, тем самым создавая предпосылки для увеличения инфляции. Если этот маховик не будет вовремя остановлен, то радость от подросших зарплат может оказаться очень недолгой - весь дополнительный доход может достаточно быстро поглотить очередной всплеск инфляции.