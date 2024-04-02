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Группа Аквилон ввела в эксплуатацию еще один жилой комплекс в Архангельске

Подписано разрешение на ввод в строй ЖК «Аквилон City» построенный компанией на ул. Володарского.

 Группа Аквилон продолжает реализацию в столице Поморья проекта комплексной застройки в районе пр. Обводный канал – ул. Поморская – ул. Володарского. ЖК «Аквилон City» стал первым осуществленным этапом строительства нового квартала.

 Напомним, в 2020 году на открытом аукционе, проведенном администрацией города в рамках программы развития застроенных территорий, Группа Аквилон приобрела земельный участок площадью 1,23 гектара в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская. Застройщик расселил находящиеся там три аварийных деревянных дома - все жители получили квартиры или денежные средства. Чтобы обеспечить комплексное освоение территории, также были выкуплены земли у частных лиц. На участке общей площадью порядка 1,8 га были спроектированы жилые комплексы «Аквилон City», «Аквилон City Towers» и «Аквилон City Residence», а также встроено-пристроенное здание для размещения дошкольного учреждения, которое застройщик передаст муниципалитету.

 Разновысотный ЖК «Аквилон City» на ул. Володарского, 67 общей площадью около 13,5 тыс. кв. м на 209 квартир успешно введен в эксплуатацию. Все собственники жилых помещений получат уведомления о передаче квартир в установленный договором срок.

 Реализация проекта комплексной застройки квартала продолжается. 

 На 1-й очереди ЖК «Аквилон City Towers» (общая площадь 31,9 тыс. кв. м, 502 квартиры) завершаются монолитные работы по возведению каркаса 15-16-го этажей. Ведется устройство наружных стен на 11-12-м этажах и внутренних перегородок на 4-6-м этажах.

 На 4-этажном ЖК «Аквилон City Residence» (общая площадь 4 тыс. кв. м, 30 квартир) завершено погружение основного объема свай, ведется устройство ростверка.

В июне стартуют продажи во 2-й очереди ЖК «Аквилон City Towers», где спроектировано порядка 200 квартир.

Все здания возводятся по концепции Э4, разработанной Группой Аквилон и включающей четыре компонента: эргономика, энергоэффективность класса А+ (очень высокая), экологичность и экономия. Применяется монолитно-кирпичная технология строительства, с увеличенным слоем утеплителя цоколя и кровли, что минимизирует теплопотери и обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. Также увеличена толщина межквартирных перегородок и межэтажных перекрытий, что повышает звукоизоляцию помещений. Устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, двухтарифные счетчики, энергоэффективные современные лифты. Жилые комплексы оснащаются набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, а также видеонаблюдением. Предусмотрен подземный паркинг.

Необходимо отметить, что застройка Группы Аквилон занимает только 20% общей площади квартала. Благоустройство дворовой территории будет выполнено согласно всем современным стандартам.

 В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью около 450 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир. 

 В планах в ближайшее время проектирование и строительство в Поморье более 500 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов, и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7%  жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.


22 апрель 11:03 | : Экономика

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