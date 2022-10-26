22 ноября стартуют продажи квартир в ЖК «Аквилон City Towers» в Архангельске

Группа Аквилон продолжает реализацию в Архангельске проекта «Аквилон City” Администрацией столицы Поморья выдано разрешение на строительство 2-й очереди жилого комплекса на пересечении ул. Поморской и пр. Обводный канал. Предварительные заявки принимаются по телефону 8(8182) 65-00-08*.
Группа «Аквилон» привлекла к проектированию нового жилого комплекса в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская - ул. Володарского известное архитектурное бюро MLA+. Это архитектурно-планировочная и консалтинговая компания разработала мастер-планы для Перми и центра Калининграда, для Москвы были выполнены проекты застройки Донецкой улицы и нового микрорайона «Домашний» в Марьино, бюро также участвовало в разработке плана реконструкции территории ЗИЛа.
Градостроительные решения предусматривают разновысотные дома, размещенные с соблюдением требований по естественному освещению в квартирах, и нормативов по инсоляции. Жилой комплекс общей площадью 31,9 тыс. кв. м будет состоять из двух очередей - 4-этажного и 16-этажного домов. Главные ценности концепции, которую архитекторы предложили для Архангельска, - это разнообразие, баланс между общественными и приватными территориями и соотношение с человеческим масштабом. Здания будут выполнены из схожих материалов - светло-серого и серо-коричневого кирпича, - но с применением разных архитектурных решений. В комплексе будут расположены самые разные жилые площади - от студий до больших трёхкомнатных квартир.
В доме предусмотрено особое пространство - Grand Lobby - большой холл, разделенный на два этажа, для отдыха от городской суеты или проведения соседями небольших мероприятий. Также жилой комплекс располагает подземным паркингом, кладовыми – сити-боксами, а в собственность жильцам будет предано помещение детского клуба «Аквилон KIDS».
Одной из отличительных особенностей жилого комплекса станет двор - по оценкам авторов проекта, один из самых больших дворов в Архангельске. Благоустройство дворовой территории будет выполнено в соответствии с действующими регламентами. Необходимо отметить, что застройка Группы «Аквилон» занимает только 20% общей площади квартала.
В жилом комплексе предусмотрено встроено-пристроенное здание для размещения дошкольного учреждения, которое будет передано муниципалитету. Также в проекте планировки квартала предусмотрена территория для размещения еще одного детсада на 125 мест.
Необходимо подчеркнуть, что по информации администрации Архангельска, в радиусе от 300 до 500 метров, в квартале, ограниченном ул. Карла Либкнехта — пр. Новгородский — ул. Поморская — пр. Советских космонавтов предусмотрено размещение еще одного детсада на 140 мест. В планах строительство пристройки к школе № 22 для размещения шести дополнительных классов. И еще одну школу муниципалитет планирует построить в переулке Водников.
Напомним, что в 2020 году, на открытом аукционе, проведенном администрацией города в рамках программы развития застроенных территорий, Группа «Аквилон» приобрела земельный участок площадью 1,23 гектара в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская. Застройщик выполнил расселение трех аварийных деревянных домов - все жители получили квартиры или денежные средства. Чтобы обеспечить комплексное освоение этой территории также были выкуплены участки у частных лиц.
Что касается 1-й очереди комплекса**, то это разновысотный 7-12-этажный дом площадью 13 тыс. кв. м на 209 квартир в районе ул. Володарского, 67. В настоящее время на объекте завершается возведение стен 1-го этажа.
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** Застройщик ООО СЗ «Притяжение»