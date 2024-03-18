Бригады РВК-Архангельск в круглосуточном режиме откачивают талые воды

РВК-Архангельск отправляет все свободные дежурные бригады на помощь городу. На протяжении нескольких дней специалисты водоканала интенсивно откачивают талые воды, промывают коллекторы, устраняют подпоры. В результате уровень воды в городских дворах и на улицах удалось значительно снизить.

«Диспетчерская служба принимает заявки горожан о подтоплениях, даже если они не связаны с повреждением сетей. Сегодня в Архангельске на ликвидацию «локальных потопов» направлены все необходимые силы и средства предприятия. Дежурные бригады и спецтехника каждый день, в том числе и в выходные, работают в тех округах, где больше всего «разгулялась» распутица. Илососы и каналопромывочные машины оперативно направляются на промывку коллекторов, ликвидацию засоров и откачку», – отметил начальник центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Илья Попов.

Канализационные сети города сейчас работают на пределе возможностей. Вместе с большим объемом талых вод в колодцы попадает грязь, песок, мусор. Особенно остро эта проблема стоит в посёлке 3-го Лесозавода, на улице Дачной и в Маймаксанском округе, где практически отсутствует «ливнёвка». Каждую весну в этих районах талая вода вместе с мусором стекает в канализационную сеть, забивая приёмные решётки насосной станции.

«Скопившийся мусор блокирует нормальное функционирование системы водоотведения – стокам просто некуда уходить. А в совокупности с талыми водами это приводит к подтоплению территории. В результате мы вынуждены устранять крупные засоры, которые образовались вследствие неправильного использования канализации. Специалисты РВК-Архангельск откачивают воду, промывают коллектора и «сбивают» подпоры в этих районах города. Буквально минувшей ночью мы полностью прочистили коллектор по улице Чкалова, вытащили большое количество «кляпов», мешавших прохождению стоков, нормализовали работу системы водоотведения, скачали воду. Мы прикладываем все силы и возможности, чтобы максимально быстро справиться с ситуацией», - рассказал директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.

Чтобы исключить сбои в работе городской системы водоотведения, РВК-Архангельск обращает внимание управляющих компаний, организаций и жителей города на недопустимость сброса талых вод в канализационные колодцы и коллекторы. Хозяйственно-бытовая канализация технически не предназначена для сбора талой воды. Подобные действия запрещены правилами пользования системой водоотведения.