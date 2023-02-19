"РВК-Архангельск" напоминает, что талые воды губительны для городской канализации

Потепление в Архангельске привело к стремительному таянию снега и значительному скапливанию талых вод на улицах и во дворах. «РВК-Архангельск» призывает горожан не открывать крышки канализационных люков и не сливать паводковые воды в канализационные сети. Вместе с весенними ручьями в городскую систему водоотведения попадает мусор. Это ведет к возникновению засоров, что может стать причиной подтопления территорий сточными водами.

«Иногда горожане считают, что таким образом помогают городу справиться с излишками воды на проезжей части или во дворах домов. Между тем, несанкционированный сброс паводковых вод засоряет колодцы и самотечные коллекторы, может привести к подтоплению подвалов жилых строений и нарушениям гидравлического режима сети, провоцирует создание нештатных ситуаций»,–объясняет начальник цеха канализационных станций перекачек «РВК-Архангельск» Вячеслав Насекин.

Хозяйственно-бытовая канализация технически не предназначена для сбора талой воды. Подобные действия запрещены правилами пользования системой водоотведения. При выявлении нарушений составляется акт и к нарушителям применяются штрафные санкции.