Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"РВК-Архангельск" напоминает, что талые воды губительны для городской канализации

Потепление в Архангельске привело к стремительному таянию снега и значительному скапливанию талых вод на улицах и во дворах. «РВК-Архангельск» призывает горожан не открывать крышки канализационных люков и не сливать паводковые воды в канализационные сети. Вместе с весенними ручьями в городскую систему водоотведения попадает мусор. Это ведет к возникновению засоров, что может стать причиной подтопления территорий сточными водами.

«Иногда горожане считают, что таким образом помогают городу справиться с излишками воды на проезжей части или во дворах домов. Между тем, несанкционированный сброс паводковых вод засоряет колодцы и самотечные коллекторы, может привести к подтоплению подвалов жилых строений и нарушениям гидравлического режима сети, провоцирует создание нештатных ситуаций»,–объясняет начальник цеха канализационных станций перекачек «РВК-Архангельск»  Вячеслав Насекин.

Хозяйственно-бытовая канализация технически не предназначена для сбора талой воды. Подобные действия запрещены правилами пользования системой водоотведения. При выявлении нарушений составляется акт и к нарушителям применяются штрафные санкции.

Кроме того, открытые люки угрожают безопасности людей и животных и могут стать причиной ДТП. Сообщить об открытом колодце можно по телефону 61-00-00, написать на watsap +7 818 261-00-00 или оставить заявку на сайте водоканала https://arh.rosvodokanal.ru/.  Кнопка «Увидел открытый люк? Сообщи!» размещена на главной странице сайта.

06 апрель 13:33 | : Экономика

Главные новости


Всё начинается со школы. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Песни без слов. Максим Мрвица

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (70)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20