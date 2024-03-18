Талые воды затопили поселок Гидролизного завода

Канализационные коллекторы РВК-Архангельск в посёлке Гидролизного завода работают в штатном режиме. Специалисты водоканала провели обследование магистральных и внутриквартальных сетей и не выявили утечек. На ситуацию с затоплением поселка, как выяснилось, влияют другие факторы. Об этом сегодня говорили на выездном совещании межведомственной комиссии администрации г. Архангельска, в которую вошли представители департамента городского хозяйства, Маймаксанского территориального округа, РВК-Архангельск и владельца районной канализационно-насосной станции ООО «Водтранссервис».

Аномальное количество осадков, выпавших в течение зимы и в начале апреля, складирование снежных отвалов на территории поселка, отсутствие дренажно-ливневой системы — все это привело к тому, что талая вода сейчас поступает в канализационные коллекторы. Районная канализационно-насосная станция (РКНС) на территории поселка, которая должна принимать все стоки, принадлежит частному лицу. Доступа к ней сотрудники водоканала не имеют. Однако, по оценкам специалистов, РКНС сейчас работает не корректно.

По словам представителей городской администрации, сейчас в работе на станции находятся два насоса. При этом проходная задвижка открыта всего лишь на треть, поэтому собственник КНС принимать стоки в полном объеме не может. В результате у первого приёмного от станции колодца образовался подпор, что явно свидетельствует о некачественной работе РКНС.

Из-за подтопления в районе сейчас осложнены работы по перекладке сетей, которые ведет РВК-Архангельск для нормализации водоснабжения поселка Гидролизного завода. Принято решение усилить работу по осушению территории. Для этого уже задействована дополнительная спецтехника РВК-Архангельск. Уровень воды падает.

«Колодец перед РКНС на ул. Менделеева, 2 стоит на «подпоре» - это говорит о том, что КНС не качает стоки в полном объеме, - констатирует директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин. – Мощность РКНС не повышается, задвижка остается прикрытой, талых вод из-за плюсовой температуры наружного воздуха прибывает все больше. Так будет продолжаться до тех пор, пока на РКНС не отрегулируют нормальный режим или пока не растает весь снег. При этом РВК-Архангельск контролирует ситуацию с подтоплением территории в Маймаксанском округе. Мы ежедневно направляем илососы и другую спецтехнику для откачки воды в посёлке».

Сейчас работы проводят на ул. Вельможного, 11, оперативно будут отрабатываться и другие участки в поселке Гидролизного завода. Администрация Маймаксанского округа выявляет наиболее сложные участки, где вода скопилась на придомовых территориях, и координирует план действий бригад.

Ситуация с подтоплением поселка и не корректной работой районной КНС уже была осенью 2021-го и весной 2022 года. Тогда только личное вмешательство руководства города позволило стабилизировать ситуацию – задвижка на РКНС была открыта, потоп в Маймаксе прекратился.