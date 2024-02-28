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Обещали - сделали. В Архангельске на ЦНКС запущены новые насосы

Большую воду - все, что несет в канализационные коллекторы города из-за интенсивной подтайки снега и большого уровня грунтовых вод - РВК_Архангельск пройдёт в штатном режиме. Компания обещала, что запустит все насосы на станции к прохождению ледохода, и выполнила. Сделали вовремя - меньше, чем через 12 часов пошла «большая вода».

Рассказывает директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев:

- В 2023 году при реконструкции ЦНКС были установлены два новых насосных агрегата с рабочей производительностью 1100 куб м в час каждый. Параллельно с ними работал один насос из предыдущего комплектования станции. В среднем эта группа насосов перекачивала 2700-2800 куб м стоков в час. В среднем за сутки объём перекачанных стоков составлял 50-60 тыс кубов.

В первом квартале 2024 года в ходе продолжающейся реконструкции ЦНКС была осуществлена очистка вторых частей машинного и премного отделений от скопившихся отложений (ил, грязь, тряпки, куски асфальта и щебня и песка) в объеме порядка 350 кубов. Составом из специального бетона проведены ремонтные работы основных несущих конструкций (стены, колонны, перекрытия), пострадавших от газовой коррозии при эксплуатации станции в затопленном режиме.

К ранее установленным двум новым насосным агрегатам установлены еще три. В итоге в эксплуатации считаются рабочими 4 насоса, пятый запасной. 11-12 апреля производственными службами РВК-Архангельск совместно с коллегами по ГК «Росводоканал», подрядной организации и поставщика оборудования произведен запуск двух вновь установленных насосов.

По итогам пусконаладочных работ в оптимальном режиме четыре насосных агрегата осуществляют перекачку 4100 куб м. стоков в час. При необходимости производительность каждого насосного агрегата может быть доведена до 1250-1300 куб м в час, общая производительность станции может быть доведена до 5-5,2 тыс. кб м в час. Фактически сутки работы такого режима показали, что станция с запасом готова справляться с максимальным притоком воды, который наблюдался 11-12 апреля.


13 апрель 13:53 | : Экономика

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