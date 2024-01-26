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РВК-Архангельск приступил к масштабной реконструкции сетей Гидролизного

Специалисты РВК-Архангельск приступили к первому этапу работ по запланированной перекладке сетей водоснабжения в поселке Гидролизного завода.

Чтобы обеспечить жителей стабильным и качественным водоснабжением, предстоит заменить около трех километров ветхих труб на современные пластиковые. Решение об этом было принято совместно руководством РВК-Архангельск и города. К реализации компания приступает незамедлительно, поскольку состояние сетей в этом районе города критическое -  при подаче давления в систему старые чугунные трубопроводы не выдерживают и  образовываются прорывы.

«Сегодня наша задача – обследовать водопроводные колодцы по улицам Вельможного и Гидролизной. Вскрываем каждый колодец, очищаем его от грязи, проверяем запорную арматуру. Часть колодцев надо найти – не все обозначены на схемах, некоторые при ремонте дороги были закатаны в асфальт. Это важные подготовительные работы перед прокладкой труб методом санации «труба в трубе», - рассказал  начальник цеха строительства сетей Максим Алешинцев.

Параллельно на улице Буденного начинает работать привлеченная подрядная организация.  Им также предстоит провести ряд подготовительных работ, чтобы с воскресенья приступить к монтажу труб.

Планируемый объем работ займет порядка шести недель. 

14 март 10:29 | : Экономика

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