РВК-Архангельск приступил к масштабной реконструкции сетей Гидролизного

Специалисты РВК-Архангельск приступили к первому этапу работ по запланированной перекладке сетей водоснабжения в поселке Гидролизного завода.

Чтобы обеспечить жителей стабильным и качественным водоснабжением, предстоит заменить около трех километров ветхих труб на современные пластиковые. Решение об этом было принято совместно руководством РВК-Архангельск и города. К реализации компания приступает незамедлительно, поскольку состояние сетей в этом районе города критическое - при подаче давления в систему старые чугунные трубопроводы не выдерживают и образовываются прорывы.

«Сегодня наша задача – обследовать водопроводные колодцы по улицам Вельможного и Гидролизной. Вскрываем каждый колодец, очищаем его от грязи, проверяем запорную арматуру. Часть колодцев надо найти – не все обозначены на схемах, некоторые при ремонте дороги были закатаны в асфальт. Это важные подготовительные работы перед прокладкой труб методом санации «труба в трубе», - рассказал начальник цеха строительства сетей Максим Алешинцев.

Параллельно на улице Буденного начинает работать привлеченная подрядная организация. Им также предстоит провести ряд подготовительных работ, чтобы с воскресенья приступить к монтажу труб.

Планируемый объем работ займет порядка шести недель.