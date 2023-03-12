«РВК-Архангельск» прокладывает новую ветку водовода в деревне Повракула

В начале апреля бригада цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» приступила к монтажу участка нового водовода в деревне Повракула, которая граничит с Северным округом Архангельска.

Решение о прокладке новой ветки было принято на Общественном совете, где просьбу местных жителей поддержали депутаты округа, представители общественности и руководство предприятия. Как только позволили климатические условия, бригада «РВК-Архангельск» приступила к работе.

«Работа ведется методом горизонтально направленного бурения. В настоящее время труба полностью уложена, ведется обустройство водопроводных колодцев и установка трех водоразборных колонок. После завершения строительно-монтажных работ и необходимых переключений, жители смогут пользоваться новым водопроводом в полном объёме», – рассказал мастер цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Виктор Дорофеев.

Всего смонтировано 330 метров новой полиэтиленовой трубы, гарантированный срок службы которой составляет минимум 50 лет. Все работы планируется завершить до конца текущей недели.