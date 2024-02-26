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Архангелогородцев ждут на работу в экстремальных природных условиях

Весна — традиционное время усиления подбора специалистов на вахту.

Топ-5 наиболее востребованных рабочих специальностей (в порядке убывания количества вакансий)

В добывающих компаниях:
 1. Водители и машинисты спецтехники
 2. Горнорабочие и горные мастера
 3. Дробильщики
 4. Взрывники
 5. Электрослесари

В арктическом флоте:
 1. Матросы и боцманы
 2. Судовые механики
 3. Энергетики
 4. Кухонные работники
 5. Рабочие линий рыбообработки

В строительстве:
 1. Водители и машинисты спецтехники
 2. Монтажники
 3. Сварщики
 4. Электромонтажники/электромонтеры
 5. Слесари по ремонту и обслуживанию оборудования

В транспортно-логистической отрасли:
 1. Водители и машинисты спецтехники
 2. Автомеханики/автослесари
 3. Комплектовщики
 4. Диспетчеры по транспорту
 5. Кладовщики

(фото с https://gremlincom.ru

28 март 08:00 | : Экономика

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