Архангелогородцев ждут на работу в экстремальных природных условиях

Весна — традиционное время усиления подбора специалистов на вахту.
Топ-5 наиболее востребованных рабочих специальностей (в порядке убывания количества вакансий)
В добывающих компаниях:
1. Водители и машинисты спецтехники
2. Горнорабочие и горные мастера
3. Дробильщики
4. Взрывники
5. Электрослесари
В арктическом флоте:
1. Матросы и боцманы
2. Судовые механики
3. Энергетики
4. Кухонные работники
5. Рабочие линий рыбообработки
В строительстве:
1. Водители и машинисты спецтехники
2. Монтажники
3. Сварщики
4. Электромонтажники/электромонтеры
5. Слесари по ремонту и обслуживанию оборудования
В транспортно-логистической отрасли:
1. Водители и машинисты спецтехники
2. Автомеханики/автослесари
3. Комплектовщики
4. Диспетчеры по транспорту
5. Кладовщики
(фото с https://gremlincom.ru)