Архангелогородцев ждут на работу в экстремальных природных условиях

Весна — традиционное время усиления подбора специалистов на вахту.

Топ-5 наиболее востребованных рабочих специальностей (в порядке убывания количества вакансий)



В добывающих компаниях:

1. Водители и машинисты спецтехники

2. Горнорабочие и горные мастера

3. Дробильщики

4. Взрывники

5. Электрослесари



В арктическом флоте:

1. Матросы и боцманы

2. Судовые механики

3. Энергетики

4. Кухонные работники

5. Рабочие линий рыбообработки



В строительстве:

1. Водители и машинисты спецтехники

2. Монтажники

3. Сварщики

4. Электромонтажники/электромонтеры

5. Слесари по ремонту и обслуживанию оборудования



В транспортно-логистической отрасли:

1. Водители и машинисты спецтехники

2. Автомеханики/автослесари

3. Комплектовщики

4. Диспетчеры по транспорту

5. Кладовщики

(фото с https://gremlincom.ru)