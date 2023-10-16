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В Архангельской области стали чаще брать на работу людей с инвалидностью

В СЗФО работодатели с начала года разместили более 34 тыс. вакансий для соискателей с инвалидностью. По сравнению с 2022 бизнес увеличил число новых рабочих мест для инвалидов на 42%. 

Сильнее всего за год выросли возможности трудоустроиться у соискателей с ОВЗ из Калининградской области (+54% новых вакансий), в Ленобласти (+49%), в Новгородской области (+47%), в Петербурге (+46%), а также в Вологодской области (+45%). В Архангельской области вакансии для людей с инвалидностью выросли на 20%. Упало число маркированных вакансий по СЗФО только в Карелии (-5% по сравнению с 2022 годом).

На данный момент наибольшая доля вакансий, доступных соискателям с инвалидностью, размещаются работодателями в сфере продаж и обслуживания клиентов (49,6% от всего объема), в сфере транспорта и логистики (18%), в области обслуживающего и домашнего персонала (15%),  также в области административной работы (13%) и в сфере рабочих специальностей (11%). 

 Меньше всего вакансий, доступных инвалидам, сейчас можно найти в сфере фитнеса и бьюти-индустрии, в вакансиях управленческого уровня, в сфере закупок, а также в юридической среде.  


 

01 декабрь 08:29 | : Будни

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