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В Архангельской области готовы принимать на работу инвалидов

В начале декабря в стране отмечается Международный день инвалидов, к этому событию аналитики hh.ru оценили, есть ли в Архангельской области рост вакансий, подходящих для соискателей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), почему компании стали чаще приглашать на работу соискателей с ОВЗ и какие зарплаты они могут получить. 

С начала года в Архангельской области работодатели разместили более 1 000 предложений о работе, доступных соискателям с инвалидностью, это 3% от всех вакансий, открытых в регионе. В целом по стране доля предложений для соискателей с ОВЗ также составила 3%. Работодатели стали активнее рассматривать кандидатов с ограниченными возможностями: по сравнению с прошлым годом количество вакансий для них выросло в Архангельской области на 21% (в целом по РФ на 37%).

 Анализ вакансий показал, что соискателям Архангельской области с ОВЗ проще всего сейчас найти работу в продажах: 46% вакансий, доступных для них, относятся к этой профсфере. В топ вошли также такие направления, как «Административный персонал» (24%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (14%), «Начало карьеры, студенты» (13%), «Транспорт и логистика» (12%), «Наука и образование» (10%), «Рабочий персонал» (7%) и «Маркетинг и реклама» (5%). Также достаточное количество вакансий для соискателей с инвалидностью есть в сферах «Строительство, недвижимость» и «Производство».

 Наименьшее количество вакансий для соискателей с инвалидностью открыто в профсферах «Юристы», «Закупки», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Высший менеджмент», а также «Безопасность». 

Вопросу инклюзивности уделяется большое внимание не только на местах, но и на государственном уровне — с 1 марта 2022 года изменился закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Теперь квота будет считаться закрытой только с момента подписания трудового договора между компанией и сотрудником. При этом этот закон действует почти для всех предприятий. Отсутствие закрытых квот влечёт за собой штрафы для компании, которые ударят и по карману, и по репутации.

«Еще одним фактором спроса на сотрудников с инвалидностью стало повышение осознанности работодателей, рост корпоративной культуры и ответственности. У компаний появился реальный позитивный пример трудоустройства инвалидов. Этому поспособствовал повсеместный дистанционный формат работы. Практика показала работодателям, что разницы между работой сотрудников на удалёнке — с инвалидностью или без — нет. Инвалидность — это не деловое качество сотрудника. Деловое качество — это способность выполнять свою работу сотрудником. И поскольку сейчас век удалённой работы, границы того, что специалист может делать с физической точки зрения, стираются» - отмечает Татьяна Нечаева, старший юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

Рейтинг актуальных вакансий для соискателей с инвалидностью: 

 

 

06 декабрь 11:03 | : Экономика

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