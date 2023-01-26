В Архангельской области вырос спрос на сотрудников с инвалидностью

По сравнению с началом 2022 года в Архангельской области число новых рабочих мест для работников с ОВЗ выросло на 25%.

Архангельский бизнес становится всё более инклюзивным: за год число новых рабочих мест для соискателей с ограниченными возможностями здоровья выросло на 25%. В целом по стране рост также заметен: +43%. В регионах СЗФО работодатели также стали чаще предлагать работу инвалидам: +58% новых вакансий. В лидерах по приросту новых вакансий для инвалидов кроме Архангельска в СЗФО оказались Санкт-Петербург (85% новых вакансий для инвалидов), Ленобласть (+60%), Псковская область (+73%), а также Калининградская область (+17%).

Как правило, работу соискателям с ограниченными возможностями здоровья предлагают в сфере продаж и клиентского сервиса в качестве менеджеров по работе с клиентами , операторов колл -центров , специалистов по продвижению услуг, спе ц иалистов поддержки пользователей . Диапазон зарплат в этом сегменте от 25 000 до 70 000 рублей.

На втором месте по доступности работы для кандидатов с ОВЗ – сфера логистики. Здесь львиная доля вакансий – это работа курьером. Причем в начале 2023 года работодатели стали всё чаще указывать в вакансиях пункт «легкие заказы» или «заказы весом не более 3 кг». По сравнению с началом 2022 года число таких «облегченных» вакансий для курьеров, которым не нужно перевозить тяжести выросло в 5 раз. Диапазон зарплат для курьеров с ОВЗ от 45 000 до 90 000 рублей.

Курьер, легких заказов, от 80 000 до 130 000 руб. до вычета налогов. https://spb.hh.ru/vacancy/76629736

Курьер на легкие заказы (до 3 кг, подработка), от 70 000 до 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/76028048

В целом же вакансии для соискателей с ОВЗ на данный момент есть в каждой профессиональной сфере рынка труда. Но если в каких-то сферах работодатели более открыты к таким соискателям (ИТ-сфера, ретейл, транспортная область, маркетинг), то в других областях таких вакансий могут быть единицы (госслужба, страхование, автобизнес, добыча сырья).

Формат работы и условия для соискателей с инвалидностью: