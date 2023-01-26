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В Архангельской области вырос спрос на сотрудников с инвалидностью

По сравнению с началом 2022 года в Архангельской области число новых рабочих мест для работников с ОВЗ выросло на 25%. 

Архангельский бизнес становится всё более инклюзивным: за год число новых рабочих мест для соискателей с ограниченными возможностями здоровья выросло на 25%. В целом по стране рост также заметен: +43%. В регионах СЗФО работодатели также стали чаще предлагать работу инвалидам: +58% новых вакансий. В лидерах по приросту новых вакансий для инвалидов кроме Архангельска в СЗФО оказались Санкт-Петербург (85% новых вакансий для инвалидов), Ленобласть (+60%), Псковская область (+73%), а также Калининградская область (+17%). 

Как правило, работу соискателям с ограниченными возможностями здоровья предлагают в сфере продаж и клиентского сервиса в качестве менеджеров по работе с клиентамиоператоров колл-центров, специалистов по продвижению услуг, специалистов поддержки пользователей. Диапазон зарплат в этом сегменте от 25 000 до 70 000 рублей.

На втором месте по доступности работы для кандидатов с ОВЗ – сфера логистики. Здесь львиная доля вакансий – это работа курьером. Причем в начале 2023 года работодатели стали всё чаще указывать в вакансиях пункт «легкие заказы» или «заказы весом не более 3 кг». По сравнению с началом 2022 года число таких «облегченных» вакансий для курьеров, которым не нужно перевозить тяжести выросло в 5 раз. Диапазон зарплат для курьеров с ОВЗ от 45 000 до 90 000 рублей. 

В целом же вакансии для соискателей с ОВЗ на данный момент есть в каждой профессиональной сфере рынка труда. Но если в каких-то сферах работодатели более открыты к таким соискателям (ИТ-сфера, ретейл, транспортная область, маркетинг), то в других областях таких вакансий могут быть единицы (госслужба, страхование, автобизнес, добыча сырья). 

Формат работы и условия для соискателей с инвалидностью:

  • Каждая вторая (55%) вакансия, доступная для соискателей с инвалидностью, предполагает постоянную занятость, в 43% работодатели предлагают частичную занятость, в 2% вакансий есть возможность найти проектную работу, в 1% компаний предлагается стажировка
  • Удаленная работа для соискателей с инвалидностью доступна в каждой третьей вакансии (32%), гибкий график работы также в каждой третьей вакансии (31%)
  • Больше половины новых рабочих мест доступны соискателям с ОВЗ, не имеющим опыта работы (58%), требование иметь стаж более 6 лет есть лишь в 1% вакансий, 40% рабочих мест рассчитаны на соискателей со стажем от 1 года до 4 лет. 

22 февраль 09:38 | : Экономика

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