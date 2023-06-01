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В поселке Гидролизного завода идет строительство новой котельной

В Архангельске последняя столь масштабная стройка объекта теплоснабжения была на 14-м лесозаводе в 2019 году. Сейчас в поселке Гидролизного завода идет возведение современной и мощной котельной, которая обеспечит теплом 46 жилых домов и 3 соцобъекта. Глава города Дмитрий Морев контролирует ход производства работ.

 Котельная строится за счет городской теплоснабжающей компании «Архтеплоэнерго», которая заключила договор лизинга. Сумма инвестиций - более 165 миллионов рублей. В настоящее время в поселке Гидролизного завода готовится свайное основание, а модуль с современным оборудованием заказан и будет доставлен в Архангельск в начале следующего года.

- Я убедился, что существующие мазутную и угольную котельные готовят к предстоящему зимнему сезону, но износ уже высок – требуется замена. Строящаяся котельная будет мощнее - 13 МВт вместо 9. И важно, что ее мы сможем в дальнейшем перевести на газ. Планы по газификации поселков Экономия и Гидролизный остаются в силе, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

 Фундамент под модульную конструкцию будет готов к концу лета, а оборудование доставят в январе. Как отметил генеральный директор АО «Архтеплоэнерго» Евгений Мищук, для модуля используют импортные горелки, что и влияет на сроки поставки. Пусконаладочные работы специалисты проведут в межотопительный период.


13 июль 13:20 | : Политика / Экономика

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