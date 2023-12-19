РВК-Архангельск напоминает: передать показания водосчетчиков нужно до 25 января

РВК-Архангельск напоминает горожанам, что с 20 по 25 число каждого месяца необходимо передавать актуальные показания индивидуальных приборов учета. Сделать это можно любым удобным способом, не выходя из дома.

Клиенты «РВК-Архангельск» могут воспользоваться следующими способами:

мобильное приложение РВК.Услуги;

сайт компании arh.rosvodokanal.ru;

личный кабинет на сайте «РВК-Архангельск»;

смс-уведомление на номер +7 (921) 427-55-33;

передача показаний при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

передача с помощью робота по телефону: 42-35-22.

«Точные данные индивидуальных приборов учета позволяют правильно рассчитать необходимый объём ресурса, который требуется подать в водопроводную сеть и проводить корректные начисления для абонентов компании. Также это важно для потребителей, так как позволяет контролировать ежемесячный расход воды и оплачивать счета за фактическое потребление, не переплачивая лишние деньги», — рассказала начальник управления сопровождения продаж «РВК-Архангельск» Евгения Ратенкова.

Десятизначный номер лицевого счета РВК-Архангельск всегда начинается с цифр «11». Информация о лицевом счёте указана на обороте квитанции, рядом с реквизитами компании.

Обращаем внимание абонентов: если в квитанции, пришедшей на ваш адрес, указана чужая фамилия, например, в случае проведенной вам сделки по купле/продажи недвижимости - это повод обратиться в офис компании РВК-Архангельск на ул.Касаткиной,9, чтобы актуализировать личные данные. Сделать это можно по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 8 до 17 часов, по субботам – с 9 до 16.00.