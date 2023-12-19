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Архангелогородцы жалуются на безденежье при поиске работы

Служба исследований hh.ru опросила местных жителей и выяснила, как часто люди сталкиваются с финансовыми проблемами, когда ищут работу, какие меры предпринимают, что выйти из такого положения, а также сколько времени люди могут позволить себе оставаться безработными и не обеднеть. 

Аналитика местного рынка труда показывает, что архангелогородцы начали 2024 год достаточно активно: более 17 тыс. резюме было обновлено за последние 30 дней на hh.ru. При этом более 49% местных соискателей указали, что уже рассматривают предложения о работе. А более 5 тыс. соискателей за последний месяц уже успели сменить работу и вышли на новое место. 

Между тем исследование hh.ru показало, что люди, находящиеся в поиске работы, могут попасть в зону риска из-за финансовых проблем. Так, 67% местных жителей сталкиваются с финансовыми трудностями во время поиска работы. Из них у 25% возникли серьёзные финансовые трудности, когда они были временно безработными и искали новое место работы. 

Еще у 12% были небольшие сложности, но они оказались мало заметны и сильно не повредили соискателям. Кроме того, ещё у 30% опрошенных, когда они ищут работу всегда появляются трудности с деньгами, но люди с ними в целом справляются. 

Никаких финансовых проблем при поиске работы не испытывают лишь 30% респондентов. Остальные затруднились ответить. 

Чаще других сталкиваются лицом к лицу с нехваткой денег, когда находятся в поиске работы, представители сферы искусства (каждый третий опрошенный 31%), работники сферы науки и образования (29%). Также ощущают острую нехватку денег, если остаются без работы и вынуждены искать новую каждый третий прошедший опрос водитель, охранник, врач, продавец. 

 (скрин с https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TFHXzSQG9ww

16 январь 09:12 | : Экономика

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