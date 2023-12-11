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Жители Архангельской области активно ищут высокий заработок

Две трети российских компаний в течение прошлого года не сокращали штатных сотрудников, борьба с «текучкой» кадров стала приоритетом для работодателей в условиях острого кадрового дефицита. Таковы результаты исследования крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru в преддверии VIII Санкт-Петербургского Международного Форума труда. Между тем местные соискатели уже наметили карьерные планы на ближайшее время и начали выходить на рынок труда. Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию. 

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей и выяснила, как, на их взгляд, 2023 год отразился на их карьере и на деятельности их компании-работодателя. В итоге выяснилось, что в 62% случаев по итогам 2023 года компании не проводили сокращений сотрудников. Год назад такой ответ дали только 50%, то есть, сокращения штата стали более редким явлением на российском рынке труда. 11% респондентов отметили, что сокращения были, причем массовые (год назад – 17%), еще 17% добавили, что сокращения были выборочными (год назад – 24%). Остальные затруднились ответить. О выборочном или массовом сокращении штата чаще всего говорили юристы (48%) и специалисты по управлению персоналом (41%). О том, что сокращения в их компании в 2023 году не практиковались, чаще всего сообщают представители производственных профессий (70%) и транспортной сферы (69%). 

При этом у жителей Архангельской области в начале года проявляется достаточно активная карьерная позиция. Так, за последние тридцать дней более 17 тыс. местных жителей обновили свои резюме на hh.ru. Из них более 49% указали, что уже рассматривают предложения о работе. А более 5 тыс. соискателей за последний месяц уже успели сменить работу и вышли на новое место. 

Одними из самых активных с точки зрения размещения новых резюме за последний месяц в Архангельской области оказались рабочие (на них приходится 19% от всего объема резюме на рынке труда). Также в топ самых активных соискателей вошли специалисты сферы продаж и обслуживающий персонал (по 17% в каждой сфере). Находятся в активном поиске работы и новых проектов айтишники (8%), а также производственники (15%), транспортники (14%), строители (13%) и административный персонал (13% новых резюме). Чуть менее активны, но тоже выходят на рынок труда работники розничной торговли (8%). Маркетологи оказались на последнем месте топа с 6% обновленных резюме.

 (картинка с https://zelengarden.ru/27-foto/veselyj-sapozhnik-kartinki.html

12 январь 08:00 | : Экономика

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