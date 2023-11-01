Жители Архангельской области стали чаще жаловаться на низкие зарплаты

Служба исследований hh.ru выяснила, с каким сложностями чаще всего сталкиваются безработные жители региона во время поиска новой работы или подработки.

Опрос соискателей в Архангельской области показал, что за последние годы изменился список сложностей и проблем, с которыми сталкиваются люди, выходящие на рынок труда и ищущие работу. Так, если на отсутствие обратной связи от компаний и малое число приглашений на собеседования в 2021 году жаловались сразу 63% опрошенных, то в 2023 году таких стало кратно меньше - 43% (сокращение на 20%).

При этом низкая зарплата в вакансиях отталкивает от потенциальных компаний-работодателей или даже поиска новой работы сразу 49% респондентов. За два года доля таких людей в регионе выросла на 10%. Кроме того, среди местных жителей существенно выросла (на 13%) доля тех, кто не уверен в своих знаниях и навыках (с 25% в 2021 году до 38% в 2023). Имеют опасения не найти работу из-за возрастной дискриминации сразу 19% опрошенных (по сравнению с 2021 годом их доля выросла на 3%).

«В данном случае мы видим, что кадровый дефицит заставляет работодателей быть более внимательными, чуткими и быстрее отвечать кандидатам на их отклики и резюме. Это действительно важный сдвиг, который мы наблюдаем на рынке труда. При этом рост соискателей, которые жалуются на низкую зарплату, предлагаемую компаниями в вакансиях, может свидетельствовать, что платежеспособность бизнеса на данный момент не такая высокая как была раньше. Зарплатную гонку выдерживают далеко не все компании, а значит те, кто не могут предлагать доход выше рынка будут проигрывать в борьбе за дефицитные кадры», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Исследование также показывает, что 17% опрошенных раздражает строгое требование работодателей трудится полный день и только в офисе. За два года доля таких недовольных выросла на 2%. Более того, 19% опрошенных заявили, что откажутся от вакансии или трудоустройства, если им не будет доступна опция удаленной работы.

Но есть и положительная динамика. Так, в этому году 13% отметили, что столкнулись с проблемой малого количества информации о компаниях. В 2021 году таких людей было существенно больше – 25%. Таким образом, всё больше компаний заботятся о своём бренде работодателя и становятся более прозрачными и понятными для потенциальных сотрудников.

(фото с https://ostrovrusa.ru)