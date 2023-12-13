Группа Аквилон рассказала о планах на 2024 год

В текущем году компания ввела в Поморье в эксплуатацию 110 тыс. кв. м жилья. В планах – более 400 тыс. кв. м новых жилых комплексов и социальных объектов.

- Минувший год в плане экономической ситуации был не простым: на работе строительной отрасли сказывалось санкционное давление, перестройка логистических цепочек, дефицит трудовых ресурсов, изменения ставок по ипотечным кредитам. Но нашей компании благодаря своевременно принятым мерам по импортозамещению, развертыванию собственного производства стройматериалов, гибкой политике продаж удалось завершить год в позитивном ключе, - отметил Александр Фролов

Всего в 2023 году Группой Аквилон в Поморье введено в эксплуатацию 5 жилых комплексов общей площадью 110 тыс. кв. м. В том числе в Архангельске – 4 новых ЖК, 92 тыс. кв. м и в один ЖК Северодвинске - 18 тыс. кв. м.

- Это более 1700 новых квартир, а значит, более 1700 семей отпраздновали, или сейчас справляют новоселье в наших домах. Мы продолжили наращивать объем нового строительства в Архангельске и Северодвинске. Всего в уходящем году было запущено 12 новых проектов. Это как новые очереди в строящихся жилых комплексах, так и новые ЖК. Всего на рынок выведено порядка 165 тыс. кв. м жилья, - отметил генеральный директор Группы Аквилон Алексей Попков.

Таким образом, сейчас Группа Аквилон возводит в столице Поморья и городе корабелов 14 жилых комплексов – почти 370 тыс. кв. м. жилья, примерно поровну в Архангельске и Северодвинске.

- Девелопмент – это длительный процесс. Поэтому мы работаем на перспективу, просчитывая наши перспективные проекты на 10-15 лет вперед. Это связано как с инвестициями в приобретение новых земельных участков, так и в проектирование новых жилых комплексов. Большая работа проводится по обеспечению земельных участков для строящегося жилья инженерной инфраструктурой. Мы впервые в Архангельске приступили к строительству жилого комплекса с индивидуальной котельной на природном газе. Кроме того, активно развивается собственное производство строительных материалов, пополняется парк техники нашего производственно-логистического комплекса на левом берегу в Архангельске, - рассказал Алексей Попков.

В 2023 году компания приобрела 6 земельных участков общей площадью 12,9 га. На них проектируется порядка 250 тыс. кв. м нового жилья.

- Три участка приобретены в рамках программы комплексного развития территорий. Мы первыми в регионе завершили в рамках первого договора на КРТ в Северодвинске за свой счет расселение 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м – 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек. Это было сделано без какого-либо социального напряжения. Ведется расселение в рамках трех договоров КТР 6 аварийных домов в Северодвинске, 24 домов в Архангельске. В городе корабелов первый этап расселения в квартале 007 уже успешно завершен, два дома полностью расселены. Активно идет расселения в Архангельске, - пояснил Александр Фролов.

Помимо расселения аварийного жилья по КРТ, в рамках социальных обязательств Группа Аквилон строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 400 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7% жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Кроме того, Группа Аквилон реализует ряд значимых для Архангельска как столицы региона проектов.

- В августе нами был благоустроен и передан в дар городу Архангельску мемориальный сквер в честь Михаило-Архангельского монастыря. Получилась по-моему очень красивая благоустроенная территория, несущая важный исторический и культурный смысл. Также мы завершили самый трудоемкий и затратный этап реставрации комплекса зданий пивоваренного завода Альберта Суркова – это восстановление стен, перекрытий главного и солодовенного корпусов. Сейчас ведется устройство кровли. Планируем, что летом, к 440-летию столицы Поморья основной объем работ на этом значимом для всего года памятнике истории и культуры будет успешно завершен, - отметил Александр Фролов.