Группа Аквилон открывает сезон весенних экскурсий по новостройкам

В субботу 18 марта в Архангельске и Северодвинске состоится Экскурсия по новостройкам* Группы Аквилон. Запись по телефону 8(8182) 65-00-08.

В ходе экскурсии можно побывать на объектах в разной степени готовности и увидеть все этапы строительного процесса.

- Наши клиенты могут оценить ход строительства и технологии своими глазами на строительных площадках, получить консультацию специалистов прямо на объекте и, возможно, посетить будущую квартиру, убедиться в качестве отделки White box, а также посетить шоурум и проверить чистовую отделку от застройщика! – отметила руководитель отдела продаж Группы Аквилон Надежда Носкина.

Напомним, что в прошлом году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. Северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон сейчас возводит 325 тыс. кв. м нового жилья. Для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях.

В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.

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